Опасная радуга на Волге. Откуда на реке появились нефтяные пятна

В Нижнем Новгороде вместе с первыми проталинами по волге поплыли радужные нефтяные пятна. Городские власти вводят режим повышенной готовности.

Пятна на прошлом реки

1 апреля на телефон горячей линии министерства экологии региона стали поступать звонки граждан: вода в Волге, вблизи Борского моста, «расцвела» радужными нефтяными пятнами. На место выехали специалисты природоохранного ведомства. Были взяты пробы воды. Оказалось, ситуация требует срочного вмешательства.

«С 4 апреля введён режим повышенной готовности, — сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов . — Это нужно для срочной ликвидации пятен нефтепродуктов на Волге. Для этих целей из резервного фонда администрации Нижнего Новгорода будут выделены 4,5 млн рублей».

По словам главы города, работы возьмёт на себя нижегородский центр «Экоспас». Его сотрудники установят на воде удерживающие нефтяную плёнку ограждения, которые с помощью течения «подожмут» загрязнение к берегу. После этого их соберут с помощью сорбционных материалов.

Однако большинство горожан волнует вопрос: откуда вообще берутся нефтяные пятна на Волге? Их видят на реке уже не в первый раз.

«Впервые нефтяные пятна в акватории Волги были зафиксированы пять лет назад, — пояснил руководитель департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу Олег Кручинин . — Тогда началось активное просачивание нефтепродуктов из прибрежных грунтов. С 1882 года рядом с рекой работала Сормовская нефтебаза. Уже в 1975-1989 годах установлено локальное загрязнение грунтовых вод и грунта продуктами её жизнедеятельности в районе Бурнаковской низины. Сегодня появление нефтяных пятен на поверхности Волги связано с эксплуатацией объектов нефтебазы в советское время. Новых источников загрязнения не обнаружено».

И Олег Кручинин, и Владимир Панов заверили: попадание загрязнённой нефтепродуктами воды в систему водоснабжения Нижнего Новгорода невозможно. Вода, которая поступает из Волги к нижегородцам, проходит этапы современной очистки. Кроме того, водозабор Ново-Сормовской водопроводной станции находится на несколько километров выше по течению от того места, где зафиксировано появление нефтяных пятен.

Это надолго

Экологи также уверены: отрицательно на качество водопроводной воды нефтяные пятна не повлияют. Но на животный и растительный мир Волги — безусловно.

«Мы своими руками создали постоянный источник загрязнения реки нефтью, — говорит директор нижегородского экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов . — Это, конечно, не труба с нефтью, из которой всё время течёт, но к тому, что такие пятна будут появляться регулярно, надо быть готовыми. Нефтепродукты будут вымываться из грунта во время паводков, когда происходит активное движение подземных вод, и при любых серьёзных осадах».

По мнению экспертов, кардинально решить проблему можно, но стоимость вопроса — миллиард рублей. Этих денег ориентировочно хватит, чтобы почистить около 300 га загрязнённой территории Бурнаковской низины. Получается, что 4,5 млн рублей — капля в реку?

«Технология, которую сейчас хотят применить городские власти, безусловно, не обеспечит 100%-ного улавливания загрязнений, — продолжает Асхат Каюмов. — Что-то растворится в воде, что-то испарится в воздухе. Но это не значит, что ловить нефтяные пятна не надо. Такой подход позволит накопить опыт борьбы с проблемой, с которой сталкиваться нам предстоит на протяжении долгих лет».