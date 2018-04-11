Долговой рынок: евробонды «Норильского никеля» выглядели хуже рынка, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»

Суверенные евробонды второй день подряд продолжили существенно дешеветь в результате расширения санкций. Хотя вечером в длинных бумагах наблюдалось небольшое восстановление, пока внешний фон в связи с геополитической ситуацией остается негативным, так как существует возможность наложения аналогичных санкций на другие компании и бизнесменов, в том числе из-за эскалации конфликта в Сирии и усиления напряженности в отношениях с США . Кроме того, в Конгресс США был внесен законопроект о новых санкциях, который предлагает ввести запрет на покупку нового российского госдолга, однако пока этот сценарий выглядит маловероятным. По итогам дня длинные еврооблигации подешевели на 2,3–2,9 п.п., доходности при этом выросли на 15–20 б.п., а доходность к погашению самого длинного выпуска RUSSIA’47 составляет уже 5,60%. Среднесрочные бонды упали в цене на 0,9–2 п.п., а их доходности выросли сильнее, чем у длинных бумаг — на 25–30 б.п. Отдельно выделим RUSSIA’28 (YTM 5,1%), который показал худший результат, подешевев на 3,4 п.п. Пятилетний CDS-спред России расширился еще на 13 б.п. и составляет уже 151 б.п., максимальный уровень за полгода.

В корпоративном секторе падение, как и днем ранее, было очень сильным практически у всех бумаг, и в среднем по рынку доходности выросли еще на 50 б.п. В нефтегазовом сегменте евробонды Газпрома Газпром нефти подешевели на 1,8–3,4 п.п., снижение бумаг ЛУКОЙЛа было скромнее, в пределах 2,3 п.п. Потери еврооблигаций госбанков также были существенными, выделим здесь бумаги ВЭБа и суборды ВТБ , которые за вчерашний день лишились 3,1–4,2 п.п., выпуски Сбербанка оказались в минусе на 1,2–2,4 п.п. Что касается частных банков, хотя в понедельник их облигации подешевели меньше рынка, вчера они заметно сдали позиции — «вечный» суборд Альфа-Банка ALFARU’perp (купон 8%, YTC 7,8%) упал на 2,8 п.п. от номинала, а суборды МКБ — на 4,7–7,5 п.п. В металлургическом сегменте во вторник сильнее других просели евробонды Норильского никеля (минус 3,7–5,5 п.п.), а доходности выросли на 90–160 б.п. Сейчас евробонды эмитента торгуются с доходностью к погашению около 6,4–6,8%. В среднем по сегменту потери составили 1,5–3 п.п., однако бумаги Полюса, которые накануне показали худший результат на рынке, смогли немного восстановиться, прибавив 0,4–1,7 п.п. от номинала.

Евробонды транспортного сегмента снизились в цене меньше рынка, не более чем на 1,3 п.п. от номинала. Бумаги Veon были в минусе на 1–1,7 п.п. Сегодня внешний фон остается негативным для российских еврооблигаций в связи с геополитической обстановкой. Доходность UST10 утром немного снижается на опасениях военных действий США в Сирии, нефть тоже умеренно дешевеет после роста до рекордных уровней накануне. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы в красной зоне.