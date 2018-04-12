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Эсеры и коммунисты поблагодарили Холманских за сохранение системы выборов в гордуму Екатеринбурга. А Шептий расстроился
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Эсеры и коммунисты поблагодарили Холманских за сохранение системы выборов в гордуму Екатеринбурга. А Шептий расстроился 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутаты в гордуму Екатеринбурга, как и прежде, будут проходить по смешанной системе выборов: 50% по спискам и 50% по одномандатным округам. Ранее активно обсуждалась инициатива заменить механизм выборов и полностью перейти на одномандатные округа.
Председатель совета свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Геннадий Ушаков отметил, что подобные перемены не привели бы ни к чему хорошему.
«Такая система убила бы политическую жизнь в городе Екатеринбурге», — заявил он.
Выразил благодарность за сохранение смешанной системы выборов в гордуму Екатеринбурга полпредству и Александр Ивачев:
«Пару лет назад у нас в Свердловской области поотменяли партийные списки везде, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Количество оппозиционных депутатов сократилось более, чем в два раза. У нас появились думы, где есть только одна фракция — «Единая Россия». Вообще нет других мнений и других партий. Я не уверен, что это идет на пользу всей системе».
Во время всех благодарностей глава свердловских «единороссов» Виктор Шептий выглядел расстроенным. Было видно, что речи о неудавшейся инициативе «Единой России» ему неприятны.
Однако в конце заседания Виктор Шептий выразил уверенность в результате правящей партии на предстоящих выборах: ставку, как обычно, сделают на праймериз.
«Мы расширили практику совета с людьми по подготовке наших списков, отнюдь не кулуарных, а в открытом режиме, в отличие от некоторых политических структур. У нас по такой системе будет проводится предварительное голосование не только в административном центре, но и в таких городах как Качканар и Верхняя Пышма. Везде мы применяем эту модель даже на довыборах. Поэтому кандидаты от партии завоевывают такое количество мест. Только поэтому, а не исходя из каких-то других соображений», — сказал он.
Эсеры и коммунисты из других регионов УрФО и Москвы по видеосвязи также высказались, что были бы рады возврату смешанной системы выборов в муниципалитетах.
Фото: Екатерина Кириченко.
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