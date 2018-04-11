В Польше придумали, как откреститься от недавней истории страны 

Напомним, что в марте текущего года президент Анджей Дуда наложил вето на инициированный минобороны и одобренный парламентом закон, согласно которому разжалование офицеров может происходить без решения суда. Этот документ позволял президенту срывать погоны с генералов и адмиралов, а более низкие офицерские звания оказывались в ведении министра обороны. Отдельная группа генералов — члены Военного совета национального спасения, учрежденного генералом Войцехом Ярузельским после введения в стране военного положения в декабре 1981 года — должна была быть разжалована автоматически. Таким образом, утратить воинское звание должны были 22 человека, в том числе, включенный в список помимо своей воли единственный польский космонавт генерал Мирослав Гермашевский. Объявляя о вето, президент отметил, что необходимость разжалования членов Военного совета национального спасения не вызывает у него сомнений, но «механизм, прописанный в законе, предполагает, что все они, включая полковников и подполковников, а также генерала Гермашевского, не имеют возможности защищать свое имя, хотя большинство из них живы по сей день», и это «является нарушением стандартов демократического государства».
Однако, поскольку сегодня в Польше переписывают историю, изображая в черном цвете все, что связано с периодом Польской Народной Республики, для властей стала очевидной необходимость вымарать из непрерывной истории страны тех, кто начинал военную карьеру во время Второй Мировой войны. Сегодня все они, начиная с 1918 года, называются военнослужащими Войска Польского. По данным источников в президентской администрации, там рассматривают возможность официально именовать таких генералов, как Войцех Ярузельский, военнослужащими Народного Войска Польского. Эту информацию косвенно подтвердил министр обороны страны Мариуш Блащчак, который, по данным портала defence.pl, неофициально обсуждал такую возможность с главой Бюро национальной безопасности Павлом Солохом.