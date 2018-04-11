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РКК «Энергия» разработает дешевую многоразовую модификацию ракеты «Союз-5»
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РКК «Энергия» разработает дешевую многоразовую модификацию ракеты «Союз-5» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» совместно с группой S7 начинают разработку коммерчески привлекательной версии ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которая может получить технологии многоразового использования, сообщил РИА Новости генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев.
Ранее генеральный директор компании «S7 Космические транспортные системы» Сергей Сопов раскритиковал разрабатываемую РКК «Энергия» ракету за устаревшие характеристики и высокую стоимость. Врио гендиректора Ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов заявил РИА Новости, что госкорпорация «Роскосмос» выдала соответствующие распоряжения о необходимости снижения стоимости ракеты-носителя «Союз-5».
«Мы впервые в России в рамках государственно-частного партнерства пробуем совместно с компанией S7 создать ракету-носитель на базе «Союза-5» в коммерческом варианте, в первую очередь для запусков с платформы «Морской старт». С конструктивной точки зрения это изделие и ракета-носитель для пилотируемых программ Российской Федерации будут максимально унифицированы. Но при том, что обе версии создаются параллельно, коммерческая ракета по темпам снижения своей стоимости будет опережать базовый вариант «Союза-5» и, соответственно, «подтягивать» его к этому тренду по снижению себестоимости», — рассказал Солнцев.
По его словам, специалисты уже приступили к формированию технического задания и в ближайшее время, после заключения договора с компанией S7, будет разработан эскизный проект такой коммерческой ракеты.
Дополнительной мерой по снижению себестоимости пуска может стать многоразовое использование первой ступени.
«Сегодня перед нами стоит задача еще раз, более детально изучить возможность ее возвращения. Однако пока данная работа носит, скорее, факультативный характер: мы должны проверить, насколько это вообще целесообразно делать, потому что неизбежная плата за решение определенных функциональных задач — это снижение веса выводимой полезной нагрузки. Нам необходимо рассмотреть несколько технических вариантов решения этой задачи», — рассказал Солнцев.
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