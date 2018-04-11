Для ДОСААФ напишут отдельный закон

С таким предложением 11 апреля выступил на пленарном заседании член Комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко . Он обратился к спикеру палаты Валентине Матвиенко , и она эту идею поддержала. «ДОСААФ до сих пор не значится ни в Воздушном кодексе, ни в федеральных авиационных правилах. Это усложняет работу, и больше по инерции общество относят к государственной военной авиации, но законодательно это не подтверждено. Поэтому необходимо создать отдельный закон», — сказал сенатор.

Он напомнил, что все субъекты государственной авиации финансируются из бюджета, а ДОСААФ — на самоокупаемости. «Это приводит к тому, что все правовые вопросы, связанные с выполнением задач и льготного пенсионного обеспечения специалистов, решаются в суде», — добавил Кравченко.

По его словам, эксперты уже подготовили предложения, связанные с внесением изменений в Воздушный кодекс и нормы эксплуатации аэродромов. А теперь глава палаты Валентина Матвиенко дала протокольное поручение для выработки предложений для изменений в нормативно-правовые акты для законодательного закрепления понятия ДОСААФ.