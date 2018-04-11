Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Ростовской области. Март-2018

Владимир Крупин оказался в марте главным энергетиком чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое назначение он получил от губернатора региона Василия Голубева . Ему предстоит координировать и контролировать деятельность органов власти и организаций, задействованных в обеспечении электроснабжения спортобъектов и инфраструктуры, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата.

Сам же Крупин анонсировал завершение реконструкции Ворошиловского моста и благоустройство его территории, а также сдачу нового в этом году спорткомплекса с бассейном откроют в Орловском районе.

В самом начале месяца Игорь Гуськов сообщил, что Ростовская область на 95% готова принимать команды и гостей, которые приедут в регион на матчи ЧМ-2018. Об этом он рассказал после того, как делегация FIFA проверили готовность «Ростов-Арены». Проверяющие остались удовлетворены готовностью стадиона. А первый матч здесь пройдет уже 15 апреля. Кроме того, Гуськов сообщил, что в Ростовской области будет созданный Совет по вопросам добровольчества, который возглавит сам вице-губернатор.

Главный коммунист края в марте запомнился своей парламентской деятельностью. С коллегой по фракции он предложил наделить прокуроров правом запрашивать в банках справки по операциям и счетам юридических и физических лиц. Кроме того, благодаря ему Госдума также решила проверить законность работы полигона «Ядрово».

Еще внимание донских журналистов привлекло заявление об ответственности Центризбиркома и СМИ за низкий результат, который кандидат от партии Павел Грудинин получил в Ростовской области.

7. Виктор Гончаров , вице-губернатор Ростовской области (вопросы АПК), атаман ВВД — 61 (52)

Не пришлось скучать и главному аграрию Дона. В прошлом месяце делегация во главе с Гончаровым поучаствовали во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который прошел в Краснодаре . В самом Ростове на комиссии по защите прав потребителей под его председательством прозвучали доклады о развитии сферы бытовых услуг и были награждены добившиеся выдающихся результатов предприятия. В марте Виктор Гончаров сообщил, что Ростовской области понадобится минимум десять лет, чтобы ликвидировать 268 мест захоронения отходов.

Принял участие в заседании комиссии и назначенный недавно мэром исторической столицы Дона Игорь Зюзин, подведомственный муниципалитет которого оказался в лидерах по снижению объемов инвестиций. Присутствующий на встрече губернатор потребовал, чтобы Новочеркасск внес коррективы в свою инвестиционную политику и предметно работал с каждым инвестором. Игорь Зюзин рассказал, что сейчас идет инвентаризация все предприятий и общение с инвесторами. Также он пообещал выполнить в этом году плановые показатели по инвестициям. А в конце месяца мэр назначил нового начальника управления муниципальной инспекции администрации города. Им стал Сергей Сергеевич Бочан.

А курирующий экономические вопросы заместитель губернатора в марте продолжил заниматься инфраструктурными проблемами. В рамках выставки «Интурмаркет–2018» Юрий Молодченко сообщил, что территорию возле нового аэропорта Платов планируют превратить в аэрополис с жилым кварталом, логистическим центром и парками в ближайшие пять лет. По словам чиновника, уже создан генплан территории и идет подготовка к проектированию. На выставке Молодченко подписал соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и крупным мировым туроператором «Туи Групп».

В конце месяца Юрий Молодченко сообщил, что Ростов-на-Дону в период проведения ЧМ-2018 посетят порядка 300 тыс. иностранных болельщиков. Кроме того, он принял участие в заседании по устойчивому развитию экономики региона. Здесь вице-губернатор заявил о снижении объемов инвестиций сразу в 28 муниципальных образованиях.

Проявил активность и главный парламентарий Дона. Под его председательством народные избранники утвердили повышение зарплат 33 тыс. бюджетников с 1 мая (на что будет направлено более 1,3 млрд рублей), приняли в первом чтении законопроект о льготах на оплату капитального ремонта для пенсионеров и инвалидов, а также создали рабочую группу по выполнению задач, поставленных в послании президента РФ. Еще донские парламентарии внесли изменения в региональный закон о мерах поддержки участников долевого строительства, вместо перечня «проблемных домов» введя реестр обманутых дольщиков.

Кроме того, Ищенко провел встречу с донской молодежью, где пообещал, что на ближайшие выборы в представительные органы региона выдвинут более 20% молодого поколения.

Для градоначальника донской столицы прошлый месяц стал временем решения проблем. В марте Кушнарев отправил на доработку проект внесения изменений в генеральный план. Главным камнем преткновения стал вопрос застройки выгоревшего в прошлом августе участка на Театральном спуске. Планы по его застройке вызвали разногласия у общественников, погорельцев, донской епархии и городских властей во время публичных слушаний по проекту.

Также сити-менеджер Ростова пообещал «оторвать руки» вандалам после того, как неизвестные сломали светильники и унесли несколько гранитных плит. Также мэр сообщил, что к ЧМ-2018 часть зданий в исторической части города закроют баннерами с изображением красивых фасадов.

Март оказался просто перенасыщенным новостями, связанными с самым известным ростовским бизнесменом, благодаря чему тот оказался на второй строчке рейтинга. Так, серьезные проблемы магнату принес его импульсивный поступок, когда Саввиди выбежал на поле и угрожал судье на чемпионате Греции по футболу. Позже полиция выдала ордер на арест российского бизнесмена, а сам Саввиди извинился за сорванный футбольный матч, но в итоге всего лишь отделался трехгодичным запретом посещать стадионы в Греции.

Впрочем, других немаловажных новостей у Саввиди тоже хватало. В марте бизнесмен снова пополнил список долларовых миллиардеров Bloomberg после того, как японская компания Japan Tobacco Inc. купила «Донской табак» за 1,6 млрд долларов.

1. Василий Голубев, губернатор Ростовской области — 810 (1148)

В марте губернатор уделил повышенное внимание благоустройству в различных местах региона. Так, в начале месяца в прямом эфире он объявил конкурс на название микрорайона, который построят на территории старого аэропорта Ростова. В конце месяца губернатор вместе мэром донской столицы проинспектировал ход благоустройства территории у стадиона «Ростов-Арена», потребовав завершить к концу апреля благоустройство прилегающей территории. Сам стадион чуть ранее был сдан в эксплуатацию.

А после короткого визита в Таганрог глава региона распорядился принять ряд мер для борьбы с обрушившимися на город коммунальными бедами. Было решено создать оперативный постоянно действующий штаб, ЖКХ Таганрога получит на 90 млн рублей новой дорожной техники, кроме того, будет подготовлена смета на ремонт дорог в Таганроге. Добавим, что из-за аварии на канализации было затоплено несколько улиц, в городе был введен режим ЧС. Кроме того, вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой и депутатом Госдумы Ириной Родниной Василий Голубев открыл Год детского спорта на Дону . Также губернатор предложил сделать бесплатным вход на «Ростов Арену» для детей до 13 лет.

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