На месте крушения Ан-148 в Степановском продолжаются поисковые работы 

В Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела о крушении воздушного судна Ан-148. После жалобы Юлии Синицыной, дочери погибшей в катастрофе женщины, на месте происшествия восстановили поисковые работы.
9 апреля Синицына обнаружила на поле останки тел и записала обращение Владимиру Путину, в котором попросила разобраться и хотя бы установить оцепление.
«В настоящее время в установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз», сообщается на сайте Следственного комитета Российской федерации. Возможность продолжения работ в ведомстве связывают с «появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега». «На месте крушения организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики и специалисты МЧС России. Поступающие в распоряжение следствия материалы после осмотра будут направлены для проведения соответствующих экспертных исследований».
На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.
Самолёт АО «Саратовские авиакомпании» Ан-148 разбился сразу после вылета в Орск 11 февраля 2018 года в районе СНТ «Звездный» с. Степановское Раменского района Московской области. В трагедии погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В тот же день МЧС начало поисковую операцию, а уже через неделю, 18 февраля операция была официально завершена, найденные останки направлены на генетическую экспертизу в Москву. Генетическая экспертиза до сих пор незавершенна, родственникам не дают похоронить погибших. 10 апреля поисковую операцию возобновили.