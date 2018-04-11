Почему победа Орбана опечалила «правильных» европейцев

Рупором этих настроений конечно же является немецкая пресса. На ее страницах масса негативных оценок влияния победы Орбана на политику ЕС и пессимистических предсказаний на перспективу.

Так, например, в газете «Frankfurter Allgemeine» даже заголовок материала о результатах выборов в Венгрии создаёт тревожное ожидание чего-то неотвратимого: «Победа Орбана подталкивает Восточную Европу к конфронтации».

Автор указывет, что поведение Орбана и раньше отличала двойственность, но вследствии новой победы он может оказаться опасней, чем когда бы то ни было.

Действительно, Виктор Орбан известен своей непокорностью и критикой Евросоюза. Например, он называет ЕС «колониальной властью, которая опустошает Венгрию и хочет наводнить её беженцами».

Не приветствуется евроначальством и его добрососедские отношения с Россией . Хотя Венгрии иногда и приходиться ими жертвовать, когда ЕС идёт на прямой шантаж, угрожающий благосостоянию народа.

По мнению автора статьи, большое количество голосов Орбан набрал за счёт того, что настраивает большую часть избирателей против «внешнего врага» в лице ЕС, хотя на само деле «экономичческий рост, который переживает Венгрия, стал возможен, не в последнюю очередь, благодаря финансированию Евросоюза».

Другие ведущие проправительственные (а других в Германии нет) СМИ нагнетают еще сильнее: «победа Виктора Орбана расколет Евросоюз».

Медиа пытаются представить победу Орбана, как неприятную неожиданность. Но это не так. На протяжении многих лет он доказывал, что не идёт на уступки евробюрократам, которые обращаются со странами Восточной Европы как с холопами. Поэтому вполне ожидаемо за него и проголосовало большинство избирателей.

Немецкие медиа прогнозируют ещё более радикальный курс «скандального» Орбана.

Это его четвёртый срок во главе правительства. А его право-консервативная партия Фидес получила две трети мест в парламенте (134 мандата)

Виктора Орбана называют на Западе не иначе, как «правым» или даже «ультраправым популистом», который «саботирует миграционную политику и наносит ущерб планам ведущих стран ЕС».

Чехия, Речь здесь о том, что страны Вышеградской четвёрки (Венгрия, Польша Словакия ) могут сорвать планы радикальной реформы ЕС, задуманной Францией и Германией. Это, в первую очередь, единая миграционная политика, шансы реализовать которую теперь ещё больше снизились.

Своё переизбрание Орбан считает залогом того, что Венгрия будет проводить курс евроскептиков. «Венгрия сможет себя защитить», провозгласил он сразу после победы на выборах.

Немецкие медиа подчёркивают, что поздравление от шефа Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера было прохладным, сочетаясь с требованием к самому Орбану, а также другим евроскептикам — уважать европейские ценности.

Вообще очень отличались сами поздравления — восторженные от евроскептиков и весьма холодные от правильных европейцев, которые демократические ценности уважают так, как следует.

Прохладным и формальным был тон поздравления и от Ангелы Меркель. А вот Хорст Зеехофер , ныне министр внутренних дел в федеральном правительстве, высказался эмоционально и как раз в восторженных интонациях. Не удивлительно: Зеехофер тоже противник миграционной политики Меркель.

Во всех материалах ведущих немецких СМИ отмечается, что Венгрия существует на деньги ЕС. Приводятся цифры по годам и общая сумма, начиная с 2004 года, когда Венгрия вступила в Евросоюз.

Значит ли это, что Венгрия должна была выбрать премьера, угодного Евросоюзу пропорционально тем денежным вливаниям, которые она получает?

В этом, видимо, тоже заключается один из демократических принципов, к которым призывают евробюрократы.

Сам факт того, что пресса, евроначальники и главы стран критикуют свободный выбор народа Венгрии от имени «демократических ценностей» — свидетеьство глубочайшего кризиса демократии в Европе, да и во всём западном мире.

И выход из него следует искать никак не в радикальных реформах по усилению Евросоюза, которые этот кризис лишь только усугублят.