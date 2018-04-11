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В степи под Волгоградом нашли стадо мертвых овец
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В степи под Волгоградом нашли стадо мертвых овец 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дубовском районе Волгоградской области вслед за мертвыми тушами коров и лошадей «проклюнулись» из-под снега останки овец.
— Ужасы на территории Дубовского района продолжаются. На этот раз страшную находку обнаружили недалеко от села Лозное, — рассказал житель Дубовки Иван Калинин. — Скорее всего, животные умерли от болезни. Из-за того, что местные власти никак не реагируют на этот беспорядок, жители тайком прикапывают их рядом с населенными пунктами.
V1.ru вновь направит запрос в областной комитет ветеринарии. В конце марта мы писали о том, что в Дубовском районе под открытым небом разлагаются десятки мертвых коров и лошадей.
— В Дубовском районе только в 30% сельских поселений имеются скотомогильники, — заявляет Иван Казаков. — Но даже там, где они есть, творится невообразимое. Падший скот валяется в открытых ямах, на земле и разлагается. Все эти животные умерли невесть от каких болезней.
Приехавшие на место, где были найдены мертвые лошади и коровы, ветеринары взяли пробы. Материал направлен на экспертизу. В худшем случае может выясниться, что домашний скот мог быть заражен сибирской язвой. Хозяева лошадей и коров, которые тайком выбросили их рядом с селом Усть-Погожье, получили штрафы.
В областном комитете ветеринарии в прошлый раз сообщили V1.ru, что последний скотомогильник в Дубовском районе ликвидировали в августе 2015 года. Чтобы зараза от мертвых животных не распространялась, в полутора километрах от Усть-Погожьего определили место для сжигания трупов. Не понятно, по каким причинам люди продолжают разбрасываться мертвой скотиной в самых случайных местах.
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