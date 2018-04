ТОПовые блогеры следуют новому тренду «Super Power» 

Данный челлендж стартовал 7 апреля в популярном видеоприложении «Like».

Многие знаменитые блогеры присоединились к нему и опубликовали свои видеоролики в приложении LIKE, а также запостили их в свои профили Instagram. В клипах, посвящённых данному челленджу, пользователи используют различные функции под названием «Super Power». Данные функции позволяют создать уникальное видео, в котором автор может управлять огнем, молниями, дождем и другими природными явлениями, превращаясь в настоящего супергероя.

В приложении LIKE App знаменитые блогеры с помощью спецэффектов могут гораздо лучше проявить чувство юмора, продемонстрировать свои таланты, сделать свой видеоконент более выразительным и привлекательным — как, например, Ида Галич, исполнившая в своём клипе записанном в приложении «Like» новую песню, танцуя зажигательный танец с эффектом рентгена.

Популярность этих клипов объясняется потрясающими возможностями редактирования видео, например таких как «Super Power» от создателей приложения «LIKE», в это единственное приложение, в котором сосредоточен целей ряд уникальных и головокружительных эффектов дополненной реальности, которые позволяют абсолютно каждому почувствовать себя супергероем и обрести возможность управлять элементами окружающей природы — землёй, огнём, ветром и водой, — создавая поистине волшебные сцены и смешные ролики.

LIKE APP, ведущее видеоприложение с применением самых последних технологий в данной категории, недавно ворвавшеся на вершину чартов iTunes в США и занимающее первые строчки рейтингов в Кыргызстане и других странах СНГ. LIKE APP в очередной раз принимает на себя лидерство в этой динамично развивающейся отрасли и предоставляет потребителям именно те передовые технологии, которых они так ждали.

Юные и взрослые пользователи приложения в более чем 200 странах мира отныне имеют возможность создавать креативные видео с эффектами, которые ранее казались немыслимыми. Чтобы получить дополнительную информацию или скачать приложение, посетите веб-сайт www.like.video.

О приложении LIKE App Создателем LIKE App является компания BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. — самое быстро развивающееся Интернет-предприятие Сингапура . Мы специализируемся на создании видеоредакторов, приложений для широковещательной видеотрансляции и сопутствующих продуктов VoIP для пользователей по всему земному шару. Для получения дополнительной информации посетите: https://www.like.video/.