За мужеством и кашей: ежегодно подростков посещают войсковую часть Чугуевки

Но не все подростки до мурашек боятся армии, более того, интересуются ею и владеют оружием не хуже солдат. Не только парни, но и девушки. Чугуевские школьники по нормативам сборки-разборки автомата не уступают военнослужащим по контракту. Школьница Елизавета Севрюк разбирает автомат за 11 секунд при нормативе в 12, а собирает за 22 — на «отлично» по нормативу. Всего время сборки-разборки у девушки составляет 33 секунды — лучше, чем на «пять». Школьник Илья Станский на сборку и разборку автомата у парня тратит всего 32 секунды.

Пост, тушёнка, автомат

Это не случайность, а результаты работы по военно-патриотическому воспитанию юных жителей Чугуевского района. Не последнюю роль в нём играет воинская часть, которая действительно особенная.

Как правило, воинские части характеризуются традиционной закрытостью: вход на территорию строго по пропускной системе, а деятельность, внутренняя жизнь — тайна. В части 3411, расположенной в Чугуевке, секреты, конечно, присутствуют, однако это не мешает ей жить богатой общественной жизнью, быть полезной обществу. Проводимая частью работа с молодёжью не только завоевала популярность среди подростков района, но и стала по-настоящему масштабной. А всё потому, что она охватывает не пару школ, а несколько районов края.

— Военнослужащие части в любое время дня и ночи готовы не только к защите и обороне, но и к проведению военно-патриотического воспитания молодёжи, — говорит зам. командира части по работе с личным составом капитан Олег Пак . — Мы можем позвать школьников к себе на день открытых дверей, приехать в учебное заведение сами. Мотивируем молодых парней на службу Родине, показывая — вот она, реальная армия. Демонстрируем подрастающему поколению условия службы по контракту: места отдыха, несения службы, рацион, образцы экипировки, форменной одежды. Показываем информационные фильмы, знакомим с образцами стрелкового оружия, военной автомобильной и бронетанковой техники.

Учат Родину любить

Не последнюю роль играет взаимодействие с другими силовыми и правоохранительными структурами района в интересах воспитания и обучения допризывной молодёжи района. На базе части регулярно проводятся государственно-патриотические, выездные мероприятия, уроки мужества в школах района. Открытость части лучше всего характеризует частота её посещений. В 2017 г. её посетили более тысячи ребят не только из Чугуевского района, но и из Кавалерово , Соколовки, Яковлевки, Кокшаровки и других сёл. А ежегодная «Неделя мужества», посвящённая Дню защитника Отечества, превратилась в месячник военно-патриотического воспитания.

Военнослужащие части 3411 оказались неплохими педагогами. Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты проводят уроки для подростков по военно-патриотической тематике. Побывали они и членами жюри, оценивая детские таланты в конкурсе «Солдатская песнь». Заключительными мероприятиями «Недели мужества» стали две «Зарницы-2018», состоявшиеся на стрельбище части. В них приняли участие более 150 школьников с 1-й по 11-й класс из разных сел района. Сейчас командование части активно готовится к предстоящим майским праздникам.

— Ребята показывают не только неплохие для детей навыки владения учебным оружием, пользования средствами радиационной, химической и биологической защиты, но и неплохую физическую подготовку, — продолжает капитан Олег Пак. — Набегавшись и устав, они спрашивают нас: «А когда будет каша?»

Кашу вместе с поваром части готовят к каждому крупному мероприятию, потому как не патриотическим воспитанием единым жив человек.

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