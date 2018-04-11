Компания «Югор» запускает в Свердловской области производство изделий из металла 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Компания «Югор» из Тюменской области запускает в Свердловской области производство архитектурно-художественных изделий из металла. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала.
"Компания из Тюменской области «Югор» размещает в Екатеринбурге производство полного цикла. Реализацию инвестиционного проекта сопровождает Корпорация развития Среднего Урала. Основным видом деятельности предприятия является производство архитектурно-художественного литья и изделий из металла для городского и садово-паркового благоустройства", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что проект производственной компании «Югор» предусматривает создание до 60 новых рабочих мест. На предприятии будет реализован полный цикл — от дизайна и моделирования до литья, металлообработки и окрашивания изделий. Планируется, что годовой объем выпуска продукции превысит 100 млн рублей, а рынок сбыта охватит всю территорию России.
"В 2018 году исполняется 30 лет нашей производственной деятельности. На протяжении всего времени компания «Югор» базировалась в Тобольске. В рамках расширения бизнеса в июле текущего года мы планируем открытие производства в Екатеринбурге. Это логичный и перспективный для компании шаг, который был сделан для улучшения логистики, увеличения сбыта продукции на новых рынках и для приближения к сырьевой базе — речь идет о чугуне, формовочном песке, металлопрокате. Помимо сырья, Свердловская область богата квалифицированными инженерными и производственными кадрами", — говорит генеральный директор ООО «Югор» Максим Емельянов.
"Предприятие будет располагаться в промышленном комплексе в районе Новосвердловской ТЭЦ. Данный пример иллюстрирует текущую потребность бизнеса в готовых модульных зданиях площадью до 1 тыс. квадратных метров, которые подходят для создания практически любого производства и не имеют ограничений в организации рабочего пространства. Инвесторы ищут условия для быстрого запуска проекта, а возможность присоединиться к действующим сетям и инфраструктуре существенно сокращает первичные вложения. Сегодня в базе КРСУ более 400 объектов, и мы можем подобрать площадку в четком соответствии с запросами бизнеса по энергоресурсам, площади, расположению", — говорит генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.