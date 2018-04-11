Компания «Югор» запускает в Свердловской области производство изделий из металла

"Компания из Тюменской области «Югор» размещает в Екатеринбурге производство полного цикла. Реализацию инвестиционного проекта сопровождает Корпорация развития Среднего Урала. Основным видом деятельности предприятия является производство архитектурно-художественного литья и изделий из металла для городского и садово-паркового благоустройства", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проект производственной компании «Югор» предусматривает создание до 60 новых рабочих мест. На предприятии будет реализован полный цикл — от дизайна и моделирования до литья, металлообработки и окрашивания изделий. Планируется, что годовой объем выпуска продукции превысит 100 млн рублей, а рынок сбыта охватит всю территорию России

"В 2018 году исполняется 30 лет нашей производственной деятельности. На протяжении всего времени компания «Югор» базировалась в Тобольске . В рамках расширения бизнеса в июле текущего года мы планируем открытие производства в Екатеринбурге. Это логичный и перспективный для компании шаг, который был сделан для улучшения логистики, увеличения сбыта продукции на новых рынках и для приближения к сырьевой базе — речь идет о чугуне, формовочном песке, металлопрокате. Помимо сырья, Свердловская область богата квалифицированными инженерными и производственными кадрами", — говорит генеральный директор ООО «Югор» Максим Емельянов