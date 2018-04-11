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Мастер класс в библиотеке
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Мастер класс в библиотеке 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
В День Космонавтики на базе Вороновской библиотеки пойдет мастер класс «Осваиваем космос».
Библиотекари Татьяна Толкачева и Галина Хромова расскажут всем желающим о книгах про космос, о космонавтах и жизни в невесомости.
Одной из основных книг будет книга Юрия Нагибина «Рассказы о Гагарине», так же участники мастер класса поговорят о великой профессии «космонавт», о развитии космоса и сконструируют свою модель ракеты.
Для каждого участника ракета будет своя: нарисованная, наклеенная, или макет из оригами — рассказала Татьяна Толкачева.
Мастер класс будет проходить в течении всего дня 12 апреля, в библиотеке дома культуры «Дружба».
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