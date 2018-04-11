Мастер класс в библиотеке

В День Космонавтики на базе Вороновской библиотеки пойдет мастер класс «Осваиваем космос».

Библиотекари Татьяна Толкачева и Галина Хромова расскажут всем желающим о книгах про космос, о космонавтах и жизни в невесомости.

Одной из основных книг будет книга Юрия Нагибина «Рассказы о Гагарине», так же участники мастер класса поговорят о великой профессии «космонавт», о развитии космоса и сконструируют свою модель ракеты.

Для каждого участника ракета будет своя: нарисованная, наклеенная, или макет из оригами — рассказала Татьяна Толкачева.

Мастер класс будет проходить в течении всего дня 12 апреля, в библиотеке дома культуры «Дружба».