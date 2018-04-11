Чеченские авизо: сколько денег похитили мошенники в 1990-е 

В начале 1990-х в России получили широкое распространение всевозможные мошеннические методы хищения денег. Наиболее прибыльным делом стало использование фальшивых платежных документов — банковских авизо. Этот вид воровства был особенно популярен в неконтролируемой Россией Чечне.
Хитрая лазейка
Авизо 1990-х — инструмент банковской системы, представлявший собой уведомление о переводе денег, отправленных из одного расчетно-кассового центра (РКЦ) в другой. Получивший авизо РКЦ направлял отмеченную в документе сумму на корреспондентский счет одного из коммерческих банков, который и перечислял деньги непосредственно клиенту. В СССР подобные расчеты производились через Главный информационный вычислительный центр Госбанка. Контроль был строгий. По словам бывшего председателя Госбанка Виктора Геращенко, такая система не давала сбоев в течение десятилетий.
После распада СССР перестал существовать и Главный вычислительный центр Госбанка: его функции на себя взяли региональные РКЦ, которые занимались переводом платежей на подведомственных территориях. Благодаря такой расчетной схеме и появилась возможность проталкивать поддельные авизо. Задача мошенника была проста. Он договаривался с работником банка, который за определенное вознаграждение вписывал в фальшивое авизо названную сумму. Дальше документ уходил в Центробанк (в схеме часто фигурировали Промстройбанк, Соцбанк и Аагропромбанк) на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя. Недостачу средств обнаруживали обычно не раньше чем через месяц, но к этому времени все следы уже были надежно заметены.
Денежные рейсы
Махинации с авизо охватили всю страну, однако наибольший размах этот вид мошенничества получил в Чечне, которая провозгласила свою независимость. После прихода к власти Джохара Дудаева филиалы российских банков в Республике Ичкерии лишь формально оставались государственными, что благоприятствовало проведению через них фальшивых платежек. Таким способом из разных регионов России в мятежную Чечню стекались колоссальные суммы. Как позднее установили правоохранительные органы, по криминальной системе за несколько лет прошли несколько тысяч фальшивых авизо. Полученные по ним деньги во многом послужили финансовой базой для деятельности террористических группировок. Дудаев в одном из интервью даже похвалился, как он безнаказанно пользовался уязвимостью российской банковской структуры: отправляя в Россию липовые бумажки, он получал обратно груженные деньгами самолеты.
Как писал в 2000 году журнал «Огонек», за первый после распада СССР год в Чечню из России были вывезены около 400 миллиардов рублей наличными: деньги транспортировали в грузовиках, поездами «Москва — Грозный», а также пассажирскими рейсами «Аэрофлота».
Проще простого
Пример чеченца Сергея Терлоева показывает, как легко с помощью таких махинаций можно было воровать государственные деньги. В начале 1990-х возглавляемое им кооперативное объединение «Космос» серьезно задолжало кредиторам. Вопрос решили закрыть посредством задействования механизма подложных авизо. В апреле 1992 года, отправив фальшивку через грозненское отделение Промстройбанка, Терлоев получил в Интерпрогрессбанке 125 млн рублей. Удачная сделка настолько воодушевила мошенников, что в скором времени, используя данную систему, «Космос» не только погасил долги, но и превратился в преуспевающее предприятие. За год Терлоев и компания украли по меньшей мере 14 млрд рублей, еще 7 млрд не успели дойти до адресата.
Депутат государственной Думы первого созыва Артем Тарасов рассказывал, как чеченский предприниматель Аслан Дидигов после успешного освоения операции с фальшивыми авизо обзавелся греческим паспортом и преспокойно путешествовал по всему миру. В разговоре с Тарасовым Дидигов откровенничал, называя такой способ обогащения элементарным: «Мы пишем бумажку, она идёт в банк. Получаем два грузовика наличных и везём их прямо домой, в Грозный».
Лавочка закрылась
К концу 1994 года удачная работа Управления по борьбе с экономической преступностью практически свела на нет воровство госсредств путем фальшивых авизо. Так, оперативниками УБЭП было предотвращено хищение на сумму 380 млн рублей руководителем свердловской фирмы «Вайнах» Мухарбеком Точиевым, у которого нашлись московские подельники. Первый из них закончил высшую школу КГБ и даже некоторое время работал криптографом в органах госбезопасности, другой — доктор наук, состоявший в международной гильдии брокеров. Учитывая опыт вовлеченных в процесс мошенников, оперативники действовали крайне осторожно, чтобы их не спугнуть. Бывший кэгэбэшник первым почуял опасность, но компрометирующие документы уничтожить не успел.
Чтобы доказать вину Точиева правоохранителям пришлось перебраться в Ингушетию. Дело в том, что в соседней Чечне находиться было крайне рискованно и для проведения следственных действий оперативники наведывались в соседнюю республику только с короткими визитами, и обязательно под прикрытием бронетранспортера. [С-BLOCK]
До конца распутать клубок преступлений с поддельными платежками на территории Чечни так и не удалось, так как во время войны все архивы Центробанка республики были целенаправленно уничтожены. В 2009 году «Российская газета» писала, что с 1992 года по 1994 год из чеченских банков поступили 485 фальшивых авизо на сумму более триллиона рублей. В схеме участвовали около 900 российских банков и не менее двух тысяч фирм. По сведениям МВД, размер украденных чеченцами средств может доходить до 4 трлн рублей. В ходе расследования дел по хищению в банковской сфере Парламентская комиссия подвергла критике деятельность Центробанка, заявив, что организованная им структура рассчетно-кассовых центров разорвала связь между реальным отправителем денег и их получателем, создав своеобразную черную дыру.