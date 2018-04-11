Субъекты-соседи поделились планами исполнения послания Владимира Путина

«Все эти вопросы важны для всех трех субъектов. Один из главных вопросов — послание президента РФ, в том числе и благоустройство городской среды, о котором говорил Владимир Путин. Мы хотим, чтобы каждый регион поделился опытом и рассказал о лучших практиках. Например, на Ямале мы ввели практику информирования законодателей о ходе реализации проекта в муниципалитетах. В частности, своим опытом уже поделился город Лабытнанги . В прошлом году он стал пилотным в реализации проекта», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин

Также ямальские депутаты сформировали рабочую группу, которая работает над планом по воплощению в жизнь послания президента Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступил 1 марта. Глава государства поставил задачу по масштабному развертыванию программы пространственного развития, включая социальное и инфраструктурное развитие сельских территорий, а также рекомендовал в последующие шесть лет удвоить расходы на эти цели.

Сейчас думские комитеты собирают предложения с мест, чтобы обозначить проблемы, на которые региональные и местные власти должны обратить особое внимание. Такой подход позволит увидеть наиболее успешные практики развития муниципалитетов для их тиражирования в регионе.