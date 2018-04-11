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Субъекты-соседи поделились планами исполнения послания Владимира Путина
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Субъекты-соседи поделились планами исполнения послания Владимира Путина 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Реализация послания президента РФ, итоги выборов и меры поддержки туристской отрасли в субъектах «тюменской матрешки», об этом сегодня в режиме видеоконференции говорили на заседании Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Все эти вопросы важны для всех трех субъектов. Один из главных вопросов — послание президента РФ, в том числе и благоустройство городской среды, о котором говорил Владимир Путин. Мы хотим, чтобы каждый регион поделился опытом и рассказал о лучших практиках. Например, на Ямале мы ввели практику информирования законодателей о ходе реализации проекта в муниципалитетах. В частности, своим опытом уже поделился город Лабытнанги. В прошлом году он стал пилотным в реализации проекта», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Также ямальские депутаты сформировали рабочую группу, которая работает над планом по воплощению в жизнь послания президента Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступил 1 марта. Глава государства поставил задачу по масштабному развертыванию программы пространственного развития, включая социальное и инфраструктурное развитие сельских территорий, а также рекомендовал в последующие шесть лет удвоить расходы на эти цели.
Сейчас думские комитеты собирают предложения с мест, чтобы обозначить проблемы, на которые региональные и местные власти должны обратить особое внимание. Такой подход позволит увидеть наиболее успешные практики развития муниципалитетов для их тиражирования в регионе.
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