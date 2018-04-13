Продолжается прием работ на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»

«Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы, реализуемый с 2009 года. Конкурс предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 20 сентября 2018 г. по двум номинациям — «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет. Участие — бесплатное.

Более подробную информацию по темам конкурса можно получить на официальном сайте, в группе Вконтакте https://vk.com/tvoykonkurs. Инстаграм-аккаунт проекта https://www.instagram.com/tvoykonkurs/.