«Единая Россия» Башкирии продолжает подготовку к предварительному голосован

Процедура выдвижения кандидатов продлится со 2 апреля по 8 мая. «Единая Россия» — единственная из российских партий, которая проводит праймериз в стране. Процедура открытая. Основаниями для отказа в участии в предварительном голосовании станет членство кандидата в иной политической партии, наличие судимости, наличие вкладов и иностранных счетов. Программа должна отразить цели и задачи партии на ближайшие пять лет.

Отобрать лучших

День предварительного голосования назначен по всей России на 3 июня.

Отдать свой голос за понравившегося кандидата сможет любой гражданин, обладающий избирательным правом.

Уже определены график, площадки и темы дебатов в рамках праймериз «Единой России». Дебаты проводятся по всей стране с 13 апреля по 27 мая. Первые дебаты в республике пройдут в Уфе 17 апреля. Завершить эту процедуру планируется 19 мая. В регионе кандидаты будут полемизировать друг с другом 418 раз на 31 площадке.

Диапазон участников данного действа, судя по первым зарегистрировавшимся, будет велик. Как по возрасту, так по общественному положению и политическому весу. Первыми зарегистрированными участниками стали председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании Башкирии Тагир Гизатуллин, 21-летняя студентка Башкирского государственного аграрного университета Екатерина Артемова , сотрудник Госкомитета республики по делам юстиции Наиль Магадиев, депутат Госсобрания Башкирии Николай Самойленко, ректор Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) при главе Республики Башкортостан Ильгиз Кызыргулов и президент Академии наук Республики Башкортостан Альфис Гаязов

«Предварительное голосование дает возможность выбрать лучших кандидатов, — пояснил Тагир Гизатуллин. — Для молодежи это возможность заявить о себе, своем видении будущего. В ходе подготовки все, кто будут выступать на дебатах, проработают свои программы, консолидируют мысли. Часть из них, возможно, будет включена в основополагающие партийные документы. Как и прежде я буду большое внимание уделять работе с молодежью. Работая в этой отрасли уже более семи лет, считаю важным увеличение некоммерческого сектора. У нас есть опыт, когда молодежные идеи перерождаются в некоммерческую организацию, которая способна привлечь гранты для реализации проектов в регионе. Эта практика появилась недавно, но открывает большие перспективы для молодых людей. Ее и нужно развивать».

«Учитывая, что партия власти наверняка наберёт большинство голосов, предварительное голосование важно с точки зрения определения потенциального списка будущих депутатов в Курултае, — считает. — Иначе говоря, победители внутрипартийного голосования имеют шансы избраться в республиканский парламент с вероятностью близкой к 100%, а это означает, что внутрипартийная борьба, возможно, будет даже более жёсткой, чем борьба непосредственно на выборах».

Прием документов участников предварительного голосования будет открыт по 8 мая в региональном исполкоме «Единой России» по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, д.17, каб.327.

Программа реальных дел Одновременно в партии готовят предвыборную программу к выборам в республиканский парламент. Создана программная комиссия. Её рабочие группы подготовят разделы по развитию экономики, местного самоуправления, госстроительству, сельскому хозяйству и социальной политике.

Секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев призвал «не заниматься маниловщиной и ставить реально исполняемые задачи».

«Программа должна отображать цели и задачи партии на ближайшие пять лет, результаты, которые мы совместно с нашим правительством и населением хотим достигнуть, — пояснил он. — В процессе разработки программы прошу руководствоваться основной идеей послания президента РФ о прорывном развитии во всех направлениях».

По словам члена программной комиссии, проректора Башгосуниверситета Рустема Ахунова, в экономической части программа должна ответить на ключевые вызовы. Это технологическая угроза отставания промышленности, демографический вызов, так как в перспективе нам грозит недостаток трудовых ресурсов для обеспечения экономического роста в стране и геополитический вызов.

«Ключевой целью программы должно стать повышение человеческого капитала, — считает учёный. — Оно будет выражаться в росте реальных доходов, уменьшении бедности, качественном повышении уровня образования и здравоохранения».