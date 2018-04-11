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Югорчане отправят поздравление в космос
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Югорчане отправят поздравление в космос 

АиФ Югра 43 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Югра в честь Дня Космонавтики готовит специальное поздравление, которое отправится в космос.
Жители Югры могут прислать видео или текстовое поздравление для своего земляка Сергея Рыжикова — российского космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса, а для всех космонавтов России.
Чтобы поучаствовать в акции, необходимо прислать в официальной группе ВКонтакте проекта «Земляки» (https://vk.com/zemlakihmao). Организаторы объединят поздравления в одну видеооткрытку и отправят Сергею Рыжикову в «Роскосмос». Поздравления принимаются до 12 апреля.
Помимо этого, жители Югры могут присоединиться к региональной акции, выложив в социальных сетях пост с хэштегом #ЮграТыПростоКосмос. Главное условие — рассказать или показать почему регион может считаться космический.
Напомним, что День космонавтики — отмечаемая в России 12 апреля. Эта дата установлена в ознаменование первого полёта человека в космос.
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