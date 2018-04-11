Югорчане отправят поздравление в космос

Югра в честь Дня Космонавтики готовит специальное поздравление, которое отправится в космос.

Жители Югры могут прислать видео или текстовое поздравление для своего земляка Сергея Рыжикова — российского космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса , а для всех космонавтов России

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо прислать в официальной группе ВКонтакте проекта «Земляки» (https://vk.com/zemlakihmao). Организаторы объединят поздравления в одну видеооткрытку и отправят Сергею Рыжикову в «Роскосмос». Поздравления принимаются до 12 апреля.

Помимо этого, жители Югры могут присоединиться к региональной акции, выложив в социальных сетях пост с хэштегом #ЮграТыПростоКосмос. Главное условие — рассказать или показать почему регион может считаться космический.

Напомним, что День космонавтики — отмечаемая в России 12 апреля. Эта дата установлена в ознаменование первого полёта человека в космос.