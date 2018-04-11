Ещё
«Сгорела техника на 5 млн»: после аварии на подстанции больница в Березниках готовит иск к энергетикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

«Сгорела техника на 5 млн»: после аварии на подстанции больница в Березниках готовит иск к энергетикам 

59.ru 47 минут назад
Фото: 59.ru
В Березниках в краевой больнице имени Вагнера от скачка напряжения сгорело медицинское оборудование на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом сообщает портал Рroperm. В больнице 59.ru подтвердили, что из-за того, что медицинская техника испорчена, пациентов приходится отправлять в другие больницы города.
В ночь с 6 на 7 апреля в Березниках на электроподстанции произошла серьезная авария. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, аварийное отключение электроэнергии в городе произошло в 02:14 ночи. Жители остались без света, перегорело много бытовой и оргтехники. Пострадало также оборудование в больнице имена Вагнера — медицинское учреждение, которое было создано весной и объединило городскую больницу имени Вагнера, детскую городскую больницу, поликлиники Березников и Усольскую районную больницу.
— От скачка напряжения сгорело больше 60 единиц техники, — сообщила специалист по связям с общественностью медучреждения Екатерина Кравцова. — Это радиотелефоны, компьютеры, бытовые приборы. Серьезно пострадало и дорогостоящее медицинское оборудование. В поликлинике из строя вышел аппарат УЗИ, в операционном блоке — стерилизатор для инструментов, сгорели и часть рециркуляторов, которые обеззараживали воздух в палатах и коридорах больницы.
Установленный пару недель назад лифт в поликлинике сегодня также не работает, сгорела плата. Общее число сломанной техники ещё выясняют, подсчитывают ущерб. По самым скромным подсчетам он составит более пяти миллионов рублей.
— Что касается пациентов, то в поликлинике потоки людей будут распределять. Аппарат УЗИ в городе есть, — рассказала 59.ru Екатерина Кравцова. — Часть оборудования вообще не подлежит восстановлению. Возмещение ущерба придется добиваться в суде.
В Березниках от скачка напряжения пострадали 15 тысяч человек. Городские элеткросети обслуживает ООО «Объединенные региональные электрические сети Березники» (ОРЭС). В беседе с 59.ru юрист компании Марина Бутакова на вопрос о том, поступили ли иски от пострадавших, ответила, что «пока не готова это комментировать».
Главный инженер ОРЭС Андрей Романцов сообщил 59.ru, что сейчас создана общая комиссия при администрации города для внутреннего расследования.
— Причины пока выясняются, — сообщил инженер. — Есть только предположение. Наша компания тоже пострадала, вышло из строя некоторое оборудование.
Ранее 59.ru обращался за комментарием к юристу в сфере ЖКХ Станиславу Шестакову.
— Если у жителей домов, где были скачки электронапряжения, есть прямой договор с поставщиком электроэнергии, то нужно написать ему претензию на возмещение ущерба, — пояснил 59.ru юрист. — Если прямого договора нет — написать претензию в управляющую компанию. Если же им откажутся возместить ущерб, можно будет обратиться в суд.
59.ru: последние новости
«Спасибо, что пришли»: пожарные и МЧС проверили пожарную безопасность в пермском ТЦ «Квартет» Плагиат или нет? Пермячка нашла логотип, похожий на «Покупай пермское», на сайте платных шаблонов «Вода бежит по дорогам, огородам, поступает в дома»: в деревнях Пермского района затопило дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России652
Рубль продолжил безустанное падение190
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель83
Авиакатастрофа в Хабаровске10
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1107
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение