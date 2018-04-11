«Сгорела техника на 5 млн»: после аварии на подстанции больница в Березниках готовит иск к энергетикам

Березниках в краевой больнице имени Вагнера от скачка напряжения сгорело медицинское оборудование на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом сообщает портал Рroperm. В больнице 59.ru подтвердили, что из-за того, что медицинская техника испорчена, пациентов приходится отправлять в другие больницы города.

В ночь с 6 на 7 апреля в Березниках на электроподстанции произошла серьезная авария. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, аварийное отключение электроэнергии в городе произошло в 02:14 ночи. Жители остались без света, перегорело много бытовой и оргтехники. Пострадало также оборудование в больнице имена Вагнера — медицинское учреждение, которое было создано весной и объединило городскую больницу имени Вагнера, детскую городскую больницу, поликлиники Березников и Усольскую районную больницу.

— От скачка напряжения сгорело больше 60 единиц техники, — сообщила специалист по связям с общественностью медучреждения Екатерина Кравцова. — Это радиотелефоны, компьютеры, бытовые приборы. Серьезно пострадало и дорогостоящее медицинское оборудование. В поликлинике из строя вышел аппарат УЗИ, в операционном блоке — стерилизатор для инструментов, сгорели и часть рециркуляторов, которые обеззараживали воздух в палатах и коридорах больницы.

Установленный пару недель назад лифт в поликлинике сегодня также не работает, сгорела плата. Общее число сломанной техники ещё выясняют, подсчитывают ущерб. По самым скромным подсчетам он составит более пяти миллионов рублей.

— Что касается пациентов, то в поликлинике потоки людей будут распределять. Аппарат УЗИ в городе есть, — рассказала 59.ru Екатерина Кравцова. — Часть оборудования вообще не подлежит восстановлению. Возмещение ущерба придется добиваться в суде.

В Березниках от скачка напряжения пострадали 15 тысяч человек. Городские элеткросети обслуживает ООО «Объединенные региональные электрические сети Березники» (ОРЭС). В беседе с 59.ru юрист компании Марина Бутакова на вопрос о том, поступили ли иски от пострадавших, ответила, что «пока не готова это комментировать».

Главный инженер ОРЭС Андрей Романцов сообщил 59.ru, что сейчас создана общая комиссия при администрации города для внутреннего расследования.

— Причины пока выясняются, — сообщил инженер. — Есть только предположение. Наша компания тоже пострадала, вышло из строя некоторое оборудование.

Ранее 59.ru обращался за комментарием к юристу в сфере ЖКХ Станиславу Шестакову

— Если у жителей домов, где были скачки электронапряжения, есть прямой договор с поставщиком электроэнергии, то нужно написать ему претензию на возмещение ущерба, — пояснил 59.ru юрист. — Если прямого договора нет — написать претензию в управляющую компанию. Если же им откажутся возместить ущерб, можно будет обратиться в суд.