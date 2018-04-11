Кунсткамера в Санкт-Петербурге: факты, которые могут шокировать

Кунсткамера — одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга . Так традиционно принято называть Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. С ним связано немало шокирующих фактов.

Печать Антихриста

Название «Кунсткамера» произошло от немецкого «куншт» — «редкость». Первые экспонаты музейной коллекции были выкуплены в 1714 году Петром I у голландского профессора-бальзамировщика Фредерика Рюйши. В основном это были заспиртованные образцы различных физических патологий, например, двухголовые младенцы и прочие носители врожденных уродств.

Впервые экспозицию открыли для всеобщего обозрения в Зеленом кабинете Летнего сада, а в 1718 году ее перевели в Кикины палаты на Васильевском острове. Но народ не очень-то стремился рассматривать редкости. Ходили слухи, что на них лежит печать Антихриста, а в помещении музея и вовсе водится нечистая сила. Говорили, например, что тени экспонатов отделяются от предметов и самостоятельно передвигаться по залу. [С-BLOCK]

Дабы заманить в музей посетителей, император распорядился не брать плату за вход и подносить каждому гостю штоф вина или водки, а ежели кто не употребляет, то чашку кофе.

Уже после кончины Петра, в 1734 году, для Кунсткамеры выстроили новое просторное здание. Но в 1747 году там приключился пожар. Многие экспонаты были уничтожены. Часть их, спасая от огня, служители выбросили на улицу, где музейное добро безвозвратно растащили прохожие. Впоследствии в народе придумывали, что пожар устроили опять же хозяйничающие в музее потусторонние силы.

Великаны и карлики

Какое-то время при Петре служил в должности гайдука француз Николя Буржуа. Он был великаном: рост этого человека составлял 226,7 сантиметра. В 1724 году Буржуа умер от апоплексического удара, и его скелет, а также сердце заняли место в Кунсткамере.

Одна из легенд гласит, что во время пожара у скелета Буржуа пропала голова и впоследствии к нему приставили другой череп. С тех пор призрак гиганта бродит по залам, разыскивая утраченную часть тела.

А карлик Федор Игнатьев и вовсе прожил при Кунсткамере 16 лет в качестве экспоната. Рост Федора составлял 126 сантиметров, к тому же он был уродцем: на правой руке и на ногах у Игнатьева имелось всего по два пальца. Казалось, что это не человеческие конечности, а клешни. По рассказам, царь Петр, появляясь в Кунсткамере, всегда лично здоровался с карликом за руку.

Экспонаты, приносящие несчастье

Существует несколько преданий о хранящихся в Кунсткамере артефактах, обладающих мистической силой. Например, там есть часы в корпусе из красного дерева, стрелки которых обычно стоят, но якобы порой они вдруг начинают двигаться назад, останавливаясь всегда на одной и той же позиции — 9 часов 45 минут. И после этого, как правило, умирает кто-то из сотрудников музея.

Еще один «проклятый» экспонат — статуэтка бронзовой кошки. Говорят, что время от времени она моргает, и если при этом кто-нибудь присутствует, то его ждет скорая смерть. Так, один студент решил переночевать в кладовой рядом с пресловутой статуэткой, а наутро в кладовке никого не нашли, только кошка зловеще ухмылялась. Больше молодого человека никто никогда не видел.

В Кунсткамере хранились человеческие головы

Еще одно предание гласит, что некогда в запасниках Кунсткамеры имелись два стеклянных сосуда, в каждом из которых в спиртовом растворе находилась человеческая голова. Одна якобы принадлежала чиновнику и любовнику Екатерины I Виллиму Монсу, казненному Петром I, другая — экс-фаворитке Петра I Марии Гамильтон, которой отрубили голову за то, что она убила собственного ребенка, рожденного, правда, не от царственного возлюбленного, а от его денщика Ивана Орлова . Гамильтон также, будучи камер-фрейлиной императрицы, крала ее драгоценности.

В конце XIX столетия историк Михаил Семевский пытался отыскать емкости с головами в подвалах Кунсткамеры, но безуспешно. По одной из версий, они были захоронены по приказу Екатерины II.