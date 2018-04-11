Острова сампагиты и их обитатели

Что именно это значит, «открыть регион»? Что группе предстояло освоить эту территорию, посещая маленькие острова, затерянные в водах Южно-Китайского моря, налаживая связи с местными племенами, живущими на некоторых из них, разбивая лагеря в джунглях и на необитаемых островах, чтобы в дальнейшем RTG мог начать работу по выполнению научных заказов.

Система подобных заказов довольно проста. Экспедиции RTG круглогодично отправляются в самые различные точки земного шара. А для многих академических дисциплин в России , исследовательская практика которых связана с работой «в поле», получение образцов или проведение измерений в местах, далеких от лабораторий — достаточно острая проблема. Для снаряжения собственных экспедиций научным коллективам зачастую просто не хватает финансирования. Именно в подобной ситуации и возник несколько лет назад Russian Travel Geek.

Работает это так. Ученый узнает о том, что экспедиция RTG нацелилась на интересующий его с научной точки зрения регион и выходит на связь с организаторами экспедиции, подавая заявку на отбор нужных ему материалов в этой локации. Если организаторы экспедиции понимают, что им это по силам, то участники экспедиции получают еще одну задачу.

Здесь необходимо отметить, что участники экспедиций — далеко не только ученые. Это люди самых разных профессий: от программистов и юристов до ритейлеров и трейдеров. Их объединяет желание посетить отдаленные места нашей планеты и встретиться с ними в качестве исследователя. Конечно, возглавляют эти экспедиции люди с необходимыми для выполнения научной задачи знаниями и навыками, но к работе зачастую привлекаются все участники экспедиции.

Так, на Филлипинах участники не только ходили на лодке между тропическими островами, но и отбирали пробы латентных яиц кладоцер, охотились на аэробных метилотрофных бактерий и разыскивали местные подвиды лотосов и богомолов. Все это были заказы, поступившие RTG от ученых различных институтов Российской академии наук . Сейчас экспедиция уже завершена, участники вернулись домой, а часть проб уже доставлена в лаборатории. Подводить научные итоги еще рано, но уже можно рассказать о том, как и чем живут затерянные в Южно-Китайском море острова.

Транспорт

Филлипины — это более семи тысяч островов. Конечно, основной способ передвижения для местных жителей — это лодки. Огромные балансиры, крыльями раскинувшиеся по бокам от узкого корпуса. Навес, защищающий от солнца. Загорелый дочерна капитан и его команда — семья — одинаково уверенно стоят как на борту лодки в условиях надвигающегося шторма, так и на суше. Отсутствие каких-либо приборов навигации. Привычка передвигаться от острова к острову, держа хотя бы один из них в пределах видимости. Из нововведений разве что старый дизельный мотор, пришедший на смену парусу. И газовая горелка, которая позволяет готовить блины, не сходя на берег. Так выглядит практически любая из бесчисленного множества лодок, проворно рыскающих между филиппинскими островами. Так живут местные рыбаки. Так живут вожди островных племен. Именно на лодке с семьей сына вождя племени тагбануа, обитающего на острове Калибанг, и прошли все морские переходы экспедиции RTG.

Менталитет

Тропический климат, манго, кокосы, щедрое на рыбу море, и отсутствие тлетворного влияния туристификации. Может быть, именно из-за этого Тагбануа до сих пор не разделили судьбы племени Яли, описанного Джаредом Даймондом в книге «Ружья, микробы и сталь». Они не стали заложниками тоски по недостижимому голливудскому лоску, а от всего сердца радуются простым вещам. И хмурятся и плачут, когда им грустно. Они шкодят. За все время пребывания в племени участники экспедиции ни разу не видели неискренней эмоции. Сын вождя, присоединившийся к треку по джунглям, сооружает себе корону из пальмового листа — а из другого мастерит воздушного змея. Его пятилетняя дочка, на дату празднования дня рождения которой пришлась экспедиция, никак не реагирует на подаренные красивые наклейки, но с оглушительным хохотом хватает привезенную мамой из города пластиковую саблю и уносится куда-то в темноту ночи. Жители племени, которые сначала с сосредоточенным недоверием, а потом с улыбками жарят на разведенном на пляже костре маршмеллоу, приехавший в рюкзаках участников экспедиции из Манилы (столицы Филиппин ).

Но есть место здесь и более шокирующим, на взгляд жителя мегаполиса, вещам. Так, только приплыв на остров, группа начала подкармливать свинку, которую держали на привязи под одной из пальм недалеко от лагеря. Как оказалось, эту свинку растили пять лет, чтобы приготовить на пятилетие дочки вождя. И эта девочка, как и другие ее сверстники, приплывшие с родителями на праздник, спокойно смотрели, как разделывали и готовили это животное. Жизнь племени идет в совершенно ином, непривычном обитателю города ритме, но мощь ее, размеренность и первозданность поистине впечатляют.

Развлечения

Взрослое население маленьких филиппинских островов знает три вида развлечений: караоке, петушиные бои и беззлобное подтрунивание над людьми, не знающими, как залезть на высокую пальму за кокосом или починить дизельный генератор.

Начнем с последнего. В представлении о том, что «простая» жизнь делает обитателей Океании недалекими или простоватыми и скрывается проблема человека, приехавшего в отдаленный регион из мира цифровых технологий и банков. Живя на острове, ты вынужден каждый день использовать и развивать свою смекалку, находчивость. Ум тагбануа живой и деятельный: со многими задачами они справлялись куда быстрее и легче, чем участники экспедиции RTG. Последние, впрочем, учились и вскорости сами овладели навыками, позволяющими выживать в джунглях.

Говоря о быте филиппинцев, нельзя обойти стороной и петушиные бои: кровавое, азартное развлечение, уходящее корнями глубоко в историю местного населения. Несколько раз правительство накладывало на него запрет, но организаторы петушиных боев уходили в подполье, и эта практика продолжала жить. Вокруг нее на Филиппинах вращается многое. Зачастую один боевой петух может стоить около пяти, а то и семи месячных зарплат жителя поселка. Эти птицы выращиваются в специальных условиях, их кормят отборной крупой и тренируют. В момент поединка на одну из их лап прикрепляется острая, как бритва, шпора. Именно ими петухи стараются проткнуть и порезать друг друга во время поединка.

Приглядевшись, вы сможете различить характеры сражающихся птиц. Один из них более осторожен, другой прет напролом. Один уворачивается, старается избегать ударов острой шпоры, другой старается непрестанными атаками измотать противника. Поединок проходит стремительно. На кону не только жизни петухов, но и денежные средства жителей деревни. Бывает, что люди проигрываются в пух и прах настолько, что весь следующий год без устали ходят в море ловить рыбу, только чтобы отдать долг. А после — вновь занимают деньги и вновь отправляются делать ставки на петухов.

Если вы скажете филиппинцу, что распространенность караоке — результат влияния на филиппинцев японской культуры, то вам возразят. На Филиппинах уверены, что караоке изобрели именно у них. Ни один большой праздник не обходится без запуска дизельного генератора, питающего дутый телевизор и караоке-приставку. Выходят к микрофону все, наличие музыкального слуха не имеет особой роли. Фальшивые ноты компенсируются ромом и смехом, который аккомпанирует каждому неудачному пассажу певца.