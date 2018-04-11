Когда русские боялись левшей

Левшам во все времена жилось довольно сложно. И все потому, что они были и до сих пор остаются в меньшинстве. По данным статистики, сейчас в мире насчитывается около 10-15% левшей. До конца XX века с таким «отклонением», как леворукость, общество пыталось бороться. Детей нещадно притесняли в школах, а нередко и били, чтобы заставить писать правой рукой.

Все это плохо сказывалось на психике, провоцируя возникновение целого букета психосоматических и неврозоподобных заболеваний, включая энурез, депрессию, заикание и даже эпилепсию. Спустя века гонений общество наконец смилостивилось над несчастными левшами и признало их право на индивидуальность. А с конца прошлого века даже был учрежден день левшей, который теперь празднуют ежегодно 13 августа.

Отношение к левшам в прошлом

Если в XX веке леворукость считалась отклонением, которую можно и нужно подвергнуть коррекции, то в более ранние эпохи ее попросту демонизировали. Древние римляне верили, что левши являются средоточием зла и даже называли таких людей sinister, что в переводе означает «злой», «зловещий». Это мнение сохранялось долгие века и постепенно трансформировалось в средневековое представление о том, что все левши знаются с Нечистым.

Особенно трудно пришлось им во времена Инквизиции. Нетерпимые к любым отклонениям от нормы «борцы за праведность» видели в каждом мужчине и особенно женщине-левше ведьму. Если последним не удавалось скрыть свою «аномалию», на милость суда рассчитывать не приходилось. Приговор для левши всегда был однозначным: костер. Когда в ходе расследования оказалось, что прославленная героиня Жанна д’Арк тоже являлась левшой, этот факт был объявлен еще одним подтверждением ее союза с дьяволом. Рассчитывать после такого аргумента на помилование бедная женщина просто не могла.

Древние германцы считали, что левши — самые неловкие работники из всех существующих. Их неохотно брали в мастерские, не доверяли важные поручения и вообще относились с подозрением. Женщину, выполнявшую домашние дела левой рукой, считали плохой хозяйкой, неумехой. Это было причиной непопулярности невест-левшей: мало кто изъявлял желание жениться на таких «криворуких» девицах. Не лучше дела обстояли и на Востоке. В Японии мужчина имел полное право развестись с супругой на том основании, что она — левша. В этой стране малышей до сих пор усердно переучивают писать только правой.

Мнение, что левши неумехи, возникло из ошибочного представления, в котором виновато само общество. На самом деле, все инструменты, оружие, приборы, даже одежда создавались только для правшей. Потребности людей, которые пользуются левой рукой, попросту не брались в расчет. Естественно, что им управляться со всем этим инструментарием было неудобно.

Левши на Руси

На Руси левшам тоже не особо доверяли. В древности левая рука, которую славяне именовали «шуйцей», считалась порождением Чернобога. Это древнейшее славянское божество изображалось в виде черного змея и было символом зла, обмана, разрушения и всего худого, что только есть на земле. Чернобог являлся главным антагонистом всех добрых божеств славянского пантеона. Естественно, орудовавших шуйцей людей считали связанными с этим нечистым богом. Левши, по понятиям славян, были колдунами и ведьмами.

В противовес им правшам оказывалось уважение и доверие. Правую руку древние славяне называли «десницей». Это слово из языческих верований перешло в церковнославянский канон и до сих пор употребляется в книгах религиозного содержания («Десница Божья», «Десница карающая»). Человека, который был исключительно надежен, пользовался безграничным доверием, называли десницей. Ему можно было смело вручить даже свою жизнь.

Левши же казались русичам крайне подозрительными. Петр I даже издал указ, запрещающий этим «ненадежным личностям» свидетельствовать в суде. На Руси их называли «шулепами», то есть леворукими. Это слово имело негативный оттенок. Также у славян существовала особая мифологическая триада «явь-навь-правь». Явь в ней была обозначением реального, земного мира; правь — мира светлых и добрых богов, а навь символизировала черный загробный мир. Шуйцу считали порождением нави, а всех левшей — нечистыми на руку.

Это древнее представление также перекочевало в церковную обрядовую систему. Крестятся православные только правой, «честной» рукой. Если в Божьем храме касаться свечей, образов и других предметов левой рукой, они будут считаться оскверненными. Аналогичные представления есть и у других народов, а также в других религиях.