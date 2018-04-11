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Ожидается отскок рубля и высокая волатильность в акциях, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»
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Ожидается отскок рубля и высокая волатильность в акциях, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» 

Прайм 10 часов назад
Фото: Прайм
Во многом рост был вызван падением рубля. Но сегодня предстоит определиться, было ли вчерашнее движение просто отскоком перед продолжением падения, или все-таки инвесторы поняли, что кроме «Русала» от новых санкций мало кто может пострадать.
Если сегодня рост продолжится, то можно будет говорить, что активная фаза фондового кризиса пройдена, но это совершенно не значит, что новых падений не будет. Прежде всего нужно внимательно следить за высказываниями президента Трампа и его чиновников по Сирии. Если руководство США убедит себя и остальной мир, что химическая атака в Сирии все-таки была, можно ожидать новой санкционной волны.
Более тревожит ситуация с рублем, который вчера вновь обвалился. Потери российской валюты составили 4%. Безусловно, падение рубля связано с выходом нерезидентов из российских акций и сворачиванием операций carry trade.
В связи с этим сегодня знаковым станет аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Думаем, что финансовое ведомство предложит рынку хорошую премию, чтобы удержать нерезидентов в госбумагах. Мнение, что российские инвесторы заместят иностранных в случае продажи последними российского госдолга верны лишь отчасти. Большая часть крупных российских игроков финансового рынка предпочтет валютные инструменты, если рубль продолжит обесцениваться. Сейчас профицит ликвидности банковского сектора составляет 4 трлн руб, и выход даже части этих средств на валютный рынок способен отправить курс российской валюты в район 80 руб за доллар.
Однако вчера на валютных торгах в районе 14.30 и 17.00 мск наблюдались локальные мощные продажи доллара. Скорее всего это выходили на рынок крупные экспортеры, которые решили воспользоваться выгодным курсом в ожидании наступления налогового периода.
Сегодня логично ожидать отскока рубля после двух дней обвального падения. На рынок продолжит поступать валютная выручка, в пользу рубля играет и нефть, стоящая выше 70 долларов за баррель. Кроме того, мы считаем, что пик выхода нерезидентов уже прошел и желающих купить доллар будет меньше.
Снижается международная напряженность, связанная с торговым конфликтом между США и Китаем — инвесторы надеются на разрешение спора путем переговоров. В результате, вчера американские индексы выросли: Dow Jones прибавил 1,79%%, а S&P 500 1,67%. Судя по динамике торгов, крупные мировые инвесторы не рассматривают всерьез возможность военного конфликта между США и Россией из-за Сирии.
Фьючерсы на ведущие российские акции вчера на вечерней сессии снизились в пределах полупроцента. Поэтому открытия фондовой секции ждем сегодня в легком минусе, а дальнейшие торги будут высоковолатильными и слабопредсказуемыми.
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