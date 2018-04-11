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Скворцов: Украинский «Ашан» прогнулся под националистов
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Скворцов: Украинский «Ашан» прогнулся под националистов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Уважаемые клиенты, благодаря Вашей бдительности, мы нашли и убрали все возможные „Куличи“, чтобы предлагать Вам только Паски и Пасхальные Кексы!». Такое объявление (орфография оригинала сохранена) поместил на своей странице в соцсети очередной актывист, борец за внедрение дискриминационного и ксенофобского законопроекта №5670 «Про державну мову».
Как известно, в тот же день, когда вышло данное объявление торговой сети «Ашан», рейд по выявлению «русских куличей» объявила и сотрудничающая с СБУ группировка С14. «Вот за что люблю „Ашан“ — так за то, что они всегда адекватно и быстро реагируют на любые „проколы“», — хвалится в связи с новой победой мовы над разумом актывист.
«Стремимся быть лучшими для Вас», — мимимишно отвечает украинским русофобам французская корпорация розничной торговли, широко представленная также и на российском рынке.
«Не ходил туда, а теперь и принципиально не буду, — комментирует объявление «Ашана» адекватный киевлянин. — Ладно, тебя нагнули. Но выставлять это как достижение…».
«Вспоминается чувак, который после визита к психиатру начал гордиться своим энурезом», — резюмирует политолог Олег Хавич.
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