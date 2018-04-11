Банкротства главного теплоснабжающего предприятия края, однозначно не будет

— В КГУП сегодня работают девять тысяч человек. Продолжим поддерживать «Примтеплоэнерго» и дальше. Если придут концессионеры, мы будем рады и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, но пока рано об этом говорить, — заявил вице-губернатор Гагик Захарян на встрече с депутатами краевого парламента.

Похоже, однако, что вот-вот, как у руля организации встанут командиры из столичного далека. Как-то уж странно идут выборы гендиректора, которые вроде должны давно состояться, но всё никак за нужного человека не проголосуют.

Зима прошла, свободен!

Официально утверждают, что по итогам 2017 г. финансовая ситуация в КГУП «Примтеплоэнерго» пусть незначительно, но все-таки улучшилась. Снизилась кредиторская задолженность, на 7-8% выросла эффективность работы. Но что-то, видимо, не так там складывается в целом, что в конце года «за улучшение» уволили и отдали под следствие экс-руководителя компании Алёну Григорьеву . Потому как по другим официальным данным, предприятие работало неэффективно!

— Не удалось полностью решить проблему долгов муниципальных образований перед «Примтеплоэнерго» — они составляют около 1 млрд руб., — добавил вице-губернатор. — Я попросил подключиться правоохранительные органы к ситуации, когда бюджетные учреждения на местах не платят за тепло, воду и электроэнергию: краевой бюджет свои обязательства перед муниципалами выполняет полностью, но до ресурсоснабжающих организаций деньги почему-то не доходят.

Взамен назначили прибывшего из Калининградской области Фёдора Ярошевича . Он прослужил в должности с декабря по март 2018 г., но успел доложить властям края о подготовке плана мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Приморья, и что все стоящие перед предприятием задачи выполнят, а срывов в работе компании не будет.

— Качественное теплоснабжение зависит от многих факторов, и здесь нет мелочей, — подытожил Гагик Захарян. — Комплекс этих мероприятий позволит улучшить теплоснабжение городов и районов края, более эффективно задействовать технические ресурсы, а также привести к снижению затрат.

Два дня было у меня

«Ну-ну!», — подумали, видимо, жители края — особенно из Дальнегорска , Фокино, Находки или Кавалеровского района, где с теплом зимой как-то очень критично получалось. Зато в конце марта публику известили о том, что на радость трудящихся «Примтеплоэнерго» его руководителем назначили Александра Патрина. Он ещё при Сергее Дарькине, пишут, успешно руководил кочегарками. Не успели обмыть это дело, всего-то два дня прошло, как власти заявили, что гендиректора выберут по конкурсу, в котором участвует бизнесмен из Москвы Александр Шубенков. Профсоюз компании вроде заступился за приморского Патрина, но осторожно, уж больно резки начальники компании на увольнения за активность, как это случилось, например, с кладовщицей и профсоюзнецей Ольгой Грушей.

— Конечно, я переживала, — призналась женщина. — Проработала верой и правдой на предприятии не один десяток лет, защищала права и интересы трудового коллектива, и в результате сама осталась без работы. Найти новое рабочее место у нас в Шкотово непросто. Но я чувствовала профсоюзное плечо, верила, что не останусь без поддержки, и справедливость восторжествует.

И пока в такой напряжённой обстановке готовимся к следующему отопительному сезону. Повезёт, не замёрзнем! Правда, за дороги боязно. Руководителя «Примавтодора» тоже вроде менять на столичного специалиста собрались. Хвалили предприятие за успехи, за его беззаветную борьбу с последствиями тайфунов, а оказалось, и тут надо начальство менять. Скучно ведь жить без перестройки, бега по кругу с ускорением.

КСТАТИ

«Примтеплоэнерго» обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 муниципальных образований края. Протяжённость тепловых сетей — более тысячи километров. Предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов и осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края. На предприятии трудится более восьми тысяч человек.