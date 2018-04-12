Дорогостоящую парковку возле поликлиники №1 благоустроят в Сургуте

Рядом с поликлиникой №1 по ул. Сибирская в Сургуте появится парковка. Городская администрация уже подготовила всю необходимую документацию и подсчитала затраты на ее благоустройство. Территория будущей парковки уже очищена от мусора. Остается только произвести межевание земли, начать торг и приступить к строительству.

Как сообщает ugra-news, стоимость проекта составила почти 8 млн рублей. Такая высокая цена оказалась вполне оправданной.

«Основная причина удорожания — стоянка находилась ниже по уровню поликлиники. И нам дали два варианта: экономный, когда ежедневно нужно откачивать воду с площадки, и основательный, то есть отсыпать участок, выровнять его с уровнем стоянки. И тогда проблем со стоком вод не будет. Это экономичнее. Мы выбрали второй вариант», — рассказал директор управления капитального строительства Владимир Никитин

Впрочем, депутаты города напомнили своим коллегам из администрации, что подобных проблемных мест в Сургуте немало. В муниципалитете была создана специальная рабочая группа, которая провела полную ревизию машиномест возле медучреждений.