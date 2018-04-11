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Парламент Кыргызстана отправил в отставку генпрокурора
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Парламент Кыргызстана отправил в отставку генпрокурора 

Мир24 1 час назад
В Кыргызстане будет назначен новый генеральный прокурор. Парламент страны поддержал предложение президента Сооронбая Жээнбекова об отставке действующего главы ведомства, сообщает телеканал «МИР 24».
Проголосовали депутаты почти единогласно: только двое народных избранников выступили против отставки. Ранее две из шести парламентских фракций Киргизии признали работу органов прокуратуры за последний год неудовлетворительной.
39-летняя Индира Джолдубаева была назначена генпрокурором три года назад. До этого она работала в аппарате президента.
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