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Выборг готовится к масштабной уборке улиц
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Выборг готовится к масштабной уборке улиц 

Ivyborg.ru 1 час назад
Выборг готовится к субботникам. Старт мероприятий зависит от погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города
Сегодня, в рамках аппаратного совещания, председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин отметил, что подготовительные мероприятия по организации субботников завершены: подготовлен инвентарь, сформирован объем работ по уборке и вывозу мусора. Ориентировочно мероприятия начнутся со следующей недели.
Практика показывает, что жители неохотно поддерживают мероприятия по уборке территорий. Объемы работ по уборке распределяются без учета помощи населения. Территории делятся по управляющим организациям и предприятиям, обслуживающим содержание дорог и тротуаров, парков и скверов. Оставшуюся часть убирают предприятия и организации, которые готовы трудовым участием оказать помощь городу, а также общественные объединения, администрация и депутаты.
Гражданам, желающим принять участие в субботниках, содействие по вывозу мусора и обеспечению инвентарем оказывает отдел благоустройства администрации Выборгского района. Телефон для справок: 54-171.
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