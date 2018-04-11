Трагедия произошла 2 апреля, около шести часов вечера. У подъезда дома № 111 на ул. Маршала Рыбалко в Перми на детскую коляску сверху упала глыба льда.
«У ребёнка множественные осколочные травмы черепа, она находится в реанимационном отделении в состоянии глубокой комы, ни на что не реагирует, — рассказали в КДКБ, куда малышку доставили на машине скорой помощи через полчаса после трагедии».
Врачи не делали прогнозов, боролись за жизнь ребёнка. В тот же день в отделе СКР Кировского района возбудили уголовное дело.
Дом, где произошло ЧП, обслуживает управляющая компания «Гарант». На следующий день после происшествия исполнительный директор компании Валентина Чудинова рассказала, что вины УК в этом нет.
«Как мы поняли, снег упал с козырька балкона. Ведь крыша была чистая, мы за этим следим», — прокомментировала ЧП женщина.
Она пояснила, что балконы не являются общедомовым имуществом, и за их содержание отвечают владельцы квартир. По словам представителя УК, жильцы сами застеклили балкон, и за то, чтобы с его крыши вовремя был убран снег, отвечают сами жильцы.
Начальник Следственного отдела СКР Кировского района Антон Фотин уверен, что в УК, комментируя происшествие, лукавят.
«Мы приехали на место сразу, как только поступила информация о происшествии. На момент осмотра крыша дома не была очищена от снега. А вот при повторном осмотре места происшествия снега на крыше уже не было. На подъездах висели объявления с просьбой к жильцам почистить козырьки застеклённых балконов», — пояснили в СКР.
В рамках уголовного расследования задержали директора и инженера УК. Им предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности к смерти человека. Обоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Вечером 4 апреля малышка умерла в реанимационной палате.
Случай не уникальный
Сходы снега с крыш в Пермском крае происходят каждый год. Пожалуй, самый известный случай был в марте 2014 года в Перми. Тогда с дома на ул. Калинина на студента Никиту Андреева обрушилась глыба льда и сломала ему позвоночник. Парню присвоили I группу инвалидности, он прикован к коляске.
Его история вызвала большой резонанс. Общественность Перми выходила на пикет, требуя призвать к ответственности УК, не обеспечившую своевременную чистку крыши от снега. Тогда суд приговорил мастера УК к 2,5 годам ограничения свободы. А через месяц освободили от наказания в связи с амнистией. Мастер по крупицам возмещает пострадавшему компенсацию за моральный вред.
По словам мамы Никиты, он не теряет надежды когда-нибудь встать на ноги. Управляющие компании, судя по всему, выводов из таких ЧП не делают, несмотря на то, что за это суд может приговорить и к десяти годам лишения свободы.
Кстати
Расследование ЧП, в котором погибла малышка, — не единственное уголовное дело, фигуранты которого — сотрудники управляющих компаний. В Кизеле 30 марта поместили под домашний арест директора, мастера и рабочего местной УК. СКР считает, что их действия стали причиной смерти пяти человек, отравившихся угарным газом в своих квартирах из-за неисправности системы вентиляции.