Цена лени — жизнь. На девятимесячную девочку обрушилась глыба льда

Трагедия произошла 2 апреля, около шести часов вечера. У подъезда дома № 111 на ул. Маршала Рыбалко в Перми на детскую коляску сверху упала глыба льда.

«У ребёнка множественные осколочные травмы черепа, она находится в реанимационном отделении в состоянии глубокой комы, ни на что не реагирует, — рассказали в КДКБ, куда малышку доставили на машине скорой помощи через полчаса после трагедии».

Врачи не делали прогнозов, боролись за жизнь ребёнка. В тот же день в отделе СКР Кировского района возбудили уголовное дело.

Дом, где произошло ЧП, обслуживает управляющая компания «Гарант». На следующий день после происшествия исполнительный директор компании Валентина Чудинова рассказала, что вины УК в этом нет.

«Как мы поняли, снег упал с козырька балкона. Ведь крыша была чистая, мы за этим следим», — прокомментировала ЧП женщина.

Она пояснила, что балконы не являются общедомовым имуществом, и за их содержание отвечают владельцы квартир. По словам представителя УК, жильцы сами застеклили балкон, и за то, чтобы с его крыши вовремя был убран снег, отвечают сами жильцы.

Начальник Следственного отдела СКР Кировского района Антон Фотин уверен, что в УК, комментируя происшествие, лукавят.

«Мы приехали на место сразу, как только поступила информация о происшествии. На момент осмотра крыша дома не была очищена от снега. А вот при повторном осмотре места происшествия снега на крыше уже не было. На подъездах висели объявления с просьбой к жильцам почистить козырьки застеклённых балконов», — пояснили в СКР.

В рамках уголовного расследования задержали директора и инженера УК. Им предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности к смерти человека. Обоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вечером 4 апреля малышка умерла в реанимационной палате.

Случай не уникальный

Сходы снега с крыш в Пермском крае происходят каждый год. Пожалуй, самый известный случай был в марте 2014 года в Перми. Тогда с дома на ул. Калинина на студента Никиту Андреева обрушилась глыба льда и сломала ему позвоночник. Парню присвоили I группу инвалидности, он прикован к коляске.

Его история вызвала большой резонанс. Общественность Перми выходила на пикет, требуя призвать к ответственности УК, не обеспечившую своевременную чистку крыши от снега. Тогда суд приговорил мастера УК к 2,5 годам ограничения свободы. А через месяц освободили от наказания в связи с амнистией. Мастер по крупицам возмещает пострадавшему компенсацию за моральный вред.

По словам мамы Никиты, он не теряет надежды когда-нибудь встать на ноги. Управляющие компании, судя по всему, выводов из таких ЧП не делают, несмотря на то, что за это суд может приговорить и к десяти годам лишения свободы.

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