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Ространснадзор: проверки в авиакомпании «Восток» в 2017 не выявили грубых нарушений
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Ространснадзор: проверки в авиакомпании «Восток» в 2017 не выявили грубых нарушений 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Лицензионные проверки в 2017 году в отношении авиакомпании «Восток», вертолет Ми-8 которой потерпел крушение в среду в Хабаровске, не выявили серьезных нарушений технического обслуживания авиапарка. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Ространснадзора.
"Серьезных нарушений по итогам лицензионных проверок в 2017 году не было. Были замечания в ведении документации. Сегодня выходим на проверку", — сообщили в управлении.
Собеседник агентства отметил, что авиакомпания еще до катастрофы передала техобслуживание другой компании. «Сейчас они не занимаются техобслуживанием. По договору этим занимается тюменская авиакомпании „ЮТэйр-Инжиниринг“ (дочка „ЮТэйра“ — прим. ТАСС), — добавили в управлении.
Ранее сообщалось, что плановые и внеплановые проверки надзорных органов в отношении авиакомпании „Восток“ в 2017 году проводились шесть раз.
Вертолет Ми-8 разбился на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске утром в среду. При ударе о землю вертолет загорелся и разрушился, его обломки разлетелись в радиусе 1 км. Погибли шесть членов экипажа. По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело.
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