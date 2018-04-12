Ространснадзор: проверки в авиакомпании «Восток» в 2017 не выявили грубых нарушений

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Лицензионные проверки в 2017 году в отношении авиакомпании «Восток», вертолет Ми-8 которой потерпел крушение в среду в Хабаровске , не выявили серьезных нарушений технического обслуживания авиапарка. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Ространснадзора.

"Серьезных нарушений по итогам лицензионных проверок в 2017 году не было. Были замечания в ведении документации. Сегодня выходим на проверку", — сообщили в управлении.

Собеседник агентства отметил, что авиакомпания еще до катастрофы передала техобслуживание другой компании. «Сейчас они не занимаются техобслуживанием. По договору этим занимается тюменская авиакомпании „ЮТэйр-Инжиниринг“ (дочка „ЮТэйра“ — прим. ТАСС), — добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что плановые и внеплановые проверки надзорных органов в отношении авиакомпании „Восток“ в 2017 году проводились шесть раз.

Вертолет Ми-8 разбился на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске утром в среду. При ударе о землю вертолет загорелся и разрушился, его обломки разлетелись в радиусе 1 км. Погибли шесть членов экипажа. По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело.