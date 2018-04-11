Эксперты поддерживают поставленные главой региона цели и задачи

Эксперты и представители общественности прокомментировали послание Дмитрия Азарова об основных направлениях социально-экономического развития региона, сообщает портал «Волга Ньюс».

Так, врио генерального директора РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов , отметил поставленную главой региона перед предприятием важную задачу диверсификации производства: «Сегодня существенная доля нашей продукции производится по гособоронзаказу. Нам необходимо вложить немалые силы и средства, чтобы начать выпуск гражданской продукции — серьезной, высокотехнологичной, ориентированной в первую очередь на нужды региона, а в дальнейшем и всей страны».

По мнению Равиля Ахметова, руководитель области тонко чувствует специфику аэрокосмической отрасли: «Дмитрий Игоревич отметил, что нужно зарабатывать не только на пусках ракет-носителей, но и на изготовлении новых космических аппаратов и систем, которые могли бы приносить прибыль. Мы впервые услышали такую точку зрения от власти. Это значит, что она понимает потребности такого крупного предприятия как наше».

Общественный советник врио губернатора, директор по дизайну компании Acronis Денис Кортунов отметил особое внимание Дмитрия Азарова к внедрению прорывных информационных технологий: «Почти в каждом разделе своего послания Дмитрий Азаров говорил о цифровых технологиях как об инструменте достижения успеха. Они должны присутствовать во всех сферах жизни общества, даже в таких традиционных, как промышленное производство и сельское хозяйство».

Денис Кортунов считает, что формирование цифровой экономики в регионе уже началось: «Вузы области поддерживают создание профильных дисциплин, бизнесмены готовы эксплуатировать и создавать IT-парки».

Понимают важность информатизации и производственники. Но средств на покупки IT-решений зачастую не хватает, поэтому здесь необходима помощь властей. Эксперт полагает, что необходимо продумать механизмы поддержки тех предприятий, которые готовы внедрять передовые IT-технологии.

Президент Самарского университета, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер согласен с мыслью, высказанной главой Самарской области , что научный потенциал региональных вузов реализован не полностью: «Мне близка позиция Дмитрия Азарова относительно развития университетов как центров науки и инноваций. С одной стороны, можно порадоваться, что в области есть национальный исследовательский университет и несколько опорных вузов. С другой стороны — отдача, которую мы получаем от них, не пропорциональна ожиданиям».

С точки зрения Виктора Сойфера, причина создавшейся ситуации в недоработках самих вузов, а также в тех барьерах, которые мешают продвижению научного результата на рынок: «Для примера приведу Сколковский институт науки и технологий. Для того чтобы эта научно-образовательная структура эффективно работала, было принято порядка тысячи корректировок к нормативным актам. У нас же многие вещи запрещены. Мы находимся в таком правовом поле, которое в принципе затрудняет продвижение научных разработок на рынке. И это предстоит решить в ближайшем будущем».