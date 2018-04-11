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Нижегородцы смогут ездить в частных маршрутках по проездным. Заявление перевозчика
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Нижегородцы смогут ездить в частных маршрутках по проездным. Заявление перевозчика 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
О введении АСКОПа на частных маршрутах заявил на встрече в дептрансе представитель ООО «Лидер-Транс» Эдуард Степанов (эта компания обслуживает маршруты 14, 39, 89 и 92).
Он заявил, что в ближайшие месяцы все новые маршруты, разыгранные в 2017 году (в том числе и 92) будут подключены к системе АСКОП и проездным билетам (в том числе и временным, на 60 и 90 минут). В настоящее время перевозчики подбирают необходимое оборудование.
Группа частных перевозчиков, обновившая подвижной состав и выигравшая маршруты в 2017 году, подписала договор с компанией «Ситикард» о подключении к АСКОП, и сейчас подбирает оборудование для подвижного состава.
Что касается остальных частных маршрутов, ситуация с ними тоже сдвинулась с мертвой точки.
— Я надеюсь, что теперь процесс пойдет быстрее, — прокомментировал решение перевозчиков пресс-секретарь департамента транспорта и связи Сергей Кленов. — Если раньше мы только говорили о такой необходимости, сейчас уже принимаются конкретные шаги. Процесс подключения частников к АСКОП очень непростой, в нем задействовано много участников.
Ранее мы рассказывали, что на одном из частных маршрутов уже проходит тестирование системы оплаты электронными проездными билетами. Там уже доступен проезд по транспортным картам и льготы.
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