Нижегородцы смогут ездить в частных маршрутках по проездным. Заявление перевозчика

О введении АСКОПа на частных маршрутах заявил на встрече в дептрансе представитель ООО «Лидер-Транс» Эдуард Степанов (эта компания обслуживает маршруты 14, 39, 89 и 92).

Он заявил, что в ближайшие месяцы все новые маршруты, разыгранные в 2017 году (в том числе и 92) будут подключены к системе АСКОП и проездным билетам (в том числе и временным, на 60 и 90 минут). В настоящее время перевозчики подбирают необходимое оборудование.

Группа частных перевозчиков, обновившая подвижной состав и выигравшая маршруты в 2017 году, подписала договор с компанией «Ситикард» о подключении к АСКОП, и сейчас подбирает оборудование для подвижного состава.

Что касается остальных частных маршрутов, ситуация с ними тоже сдвинулась с мертвой точки.

— Я надеюсь, что теперь процесс пойдет быстрее, — прокомментировал решение перевозчиков пресс-секретарь департамента транспорта и связи Сергей Кленов . — Если раньше мы только говорили о такой необходимости, сейчас уже принимаются конкретные шаги. Процесс подключения частников к АСКОП очень непростой, в нем задействовано много участников.

Ранее мы рассказывали, что на одном из частных маршрутов уже проходит тестирование системы оплаты электронными проездными билетами. Там уже доступен проезд по транспортным картам и льготы.