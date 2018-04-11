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В Саранске управляющие компании задолжали теплоэнергетикам около 600 миллионов
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В Саранске управляющие компании задолжали теплоэнергетикам около 600 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Саранские управляющие компании задолжали филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс» около 600 млн рублей. Об этом стало известно на встрече главы Мордовии Владимира Волкова и председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера, сообщает пресс-служба главы республики. Принято решение гасить долг частями.
Также речь зашла о строительстве линий горячего водоснабжения в 258 многоквартирных домах Саранска. Эти работы выполнят в течение 3 лет.
Кроме того во время встречи участники договорились о покупке и использовании компанией «Т Плюс» тепловых сетей к стадиону «Мордовия Арена».
Владимир Волков обратил внимание Дениса Паслера на необходимость ремонта объектов теплоснабжения к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Саранске.
Фото: пресс-служба главы республики
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