В Саранске управляющие компании задолжали теплоэнергетикам около 600 миллионов 

Саранские управляющие компании задолжали филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс» около 600 млн рублей. Об этом стало известно на встрече главы Мордовии Владимира Волкова и председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера, сообщает пресс-служба главы республики. Принято решение гасить долг частями.
Также речь зашла о строительстве линий горячего водоснабжения в 258 многоквартирных домах Саранска. Эти работы выполнят в течение 3 лет.
Кроме того во время встречи участники договорились о покупке и использовании компанией «Т Плюс» тепловых сетей к стадиону «Мордовия Арена».
Владимир Волков обратил внимание Дениса Паслера на необходимость ремонта объектов теплоснабжения к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Саранске.
Фото: пресс-служба главы республики