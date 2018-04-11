В Саранске управляющие компании задолжали теплоэнергетикам около 600 миллионов

Также речь зашла о строительстве линий горячего водоснабжения в 258 многоквартирных домах Саранска . Эти работы выполнят в течение 3 лет.

Кроме того во время встречи участники договорились о покупке и использовании компанией «Т Плюс» тепловых сетей к стадиону «Мордовия Арена».

Владимир Волков обратил внимание Дениса Паслера на необходимость ремонта объектов теплоснабжения к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Саранске.

Фото: пресс-служба главы республики