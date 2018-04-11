Благоустройство, гостиницы и торговля: Ленинский район готовится принять ЧМ-2018

— До футбольного праздника остается 2 месяца. Сегодня мы на пороге ЧМ-2018. На сегодняшний день основной массив работ завершен, теперь наводятся последние приготовления к грандиозному событию. Ленинский район является одним из центральных в городе. Очевидно, что значительная часть туристов будет проводить здесь досуг — вот почему сегодня мы много внимания уделяем центральной части города, — сказал Виталий Кушнарев , — Ведь все понимают, от того как мы встретим туристов, какие условия для пребывания обеспечим, сложится дальнейшее впечатление о городе, в целом.

Александр Новицкий рассказал, что в вопросах благоустройства ключевое внимание будет уделено цветочному оформлению и озеленению общественных пространств. Так, поэтапно по улице Б. Садовая была произведена посадка 64 деревьев (клен красный, Фримана, Явор, липа), 50 деревьев (клен, липа) и 2500 кустарников (бирючина обыкновенная). Весной будет произведена посадка порядка 4000 кустарников и будет посеян газонов в рабатки.

Кроме того, в ходе подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу актуализировалась проблема размещения гостей донской столицы в комфортабельных гостиничных комплексах, с учетом требований FIFA. На территории района функционируют 33 гостиничных комплекса с номерным фондом 650 номеров, вместимостью более чем 1300 мест.

Глава администрации Ленинского района также отметил, что важным направлением является подготовка к обслуживанию гостей и участников игр чемпионата мира по футболу предприятий общественного питания и торговли.

Деятельность предприятий общественного питания и торговли в радиусе двух километров вокруг стадиона «Ростов-Арена» необходимо согласовать с FIFA. В связи с чем в районе был сформирован Реестр, в который вошли 153 предприятия общественного питания и 57 объектов торговли.

— Работа администрации района направлена на то, чтобы максимально качественно подготовиться к встрече участников и болельщиков Чемпиона мира по футболу, итогом которой будет устранение имеющихся недостатков, комфортность среды и безопасность, — сказал в завершение своего выступления Александр Новицкий.