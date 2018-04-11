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Михаил Ведерников встретился с пыталовцем по вопросу из «зеленой папки»
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Михаил Ведерников встретился с пыталовцем по вопросу из «зеленой папки» 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 10 апреля, в рамках рабочего визита в Пыталовский район провел личную встречу с местным жителем Валентином Лукиным, чье обращение по вопросу возобновления железнодорожного сообщения между Псковом и Пыталово попало в «зеленую папку» президента РФ, сообщили в пресс-службе администрации региона. Исполнение данных поручений руководитель региона держит на личном контроле.
Валентин Лукин рассказал Михаилу Ведерникову, что после отмены междугороднего поезда были запущены регулярные маршрутные перевозки, но, по его мнению, этот вариант не подходит для пожилых людей. В маршрутках тесно и нет багажного отделения. Кроме того, у частников нет льгот для инвалидов и других социально незащищенных граждан.
Присутствовавшая на встрече глава Пыталовского района Лариса Сидорук рассказала, что пожелания заявителя были учтены, и на два рейса вышли большие комфортабельные автобусы с местом для багажа.
«Для какого количества местных жителей нужен поезд?» — спросил врио губернатора у главы района.
«Порядка 100 человек в неделю», — ответила она.
Михаил Ведерников поручил своему заместителю Александру Кузнецову провести переговоры с Октябрьской железной дорогой на предмет продления поезда «Санкт-Петербург — Псков» до Пыталово.
Также врио губернатора дал поручение проработать возможность организации пассажирских перевозок автобусами «Псковпассажиравтотранс» с тем, чтобы льготники могли пользоваться своими правами.
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