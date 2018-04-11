Форсировать развитие IT-отрасли предложил Андрей Травников

Открытый диалог. Участники форума — руководители крупных компаний и вузов Новосибирской области . Сейчас регион входит в ТОП-5 по качеству кадров в стране. Как отметил руководитель региона Андрей Травников , тандем органов власти и лидеров региона в IT-отрасли необходим для успешного развития.

— Разработки, которые появляются в отрасли, в которой вы работаете, в первую очередь внедрялись на территории нашего региона — в органах власти, в бизнесе, — сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Прогресс в сфере информационных технологий в регионе — это дополнительные рабочие места, развитие науки и вклад в бюджет области. В прошлом году оборот IT-компаний составил почти 115 миллиардов рублей. 10% программного обеспечения в стране разработали именно в Новосибирске

— 4% участия IT-сектора, IT-компаний в экономике области в формировании регионального валового продукта. Это сопоставимо с участием таких признанных отраслей, о которых всегда упоминают, это и строительство — почти одинаковый вклад в областной бюджет, — сообщил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий НСО Анатолий Дюбанов

Сейчас на региональном рынке IT-технологий работают почти четыре тысячи компаний. Однако нужны дополнительные специалисты. Руководитель области подчеркнул: важно не только готовить профессионалов, но и создавать стимулы для работы именно у нас.

— Безусловно, потенциал есть. И потенциал как у отрасли региональной экономики. Безусловно, мы способны оказывать услуг и производить продуктов программного обеспечения намного больше, чем сегодня производим. Безусловно, это кадры. Это и профориентация с самого младшего возраста, и повышение качества образования, широкий набор специальностей, — подчеркнул врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Сейчас лидирующие позиции на рынке информационных технологий занимают столичные компании. Однако, по мнению специалистов, Новосибирск имеет гигантский потенциал.

— Если брать всю отрасль IT, 80% — это Москва , 10% примерно – Питер , 5% — Новосибирск, это реальная цифра. По сути, мы занимаем третье место, но это всего лишь 5% от отрасли России . И здесь на самом деле мы можем нарастить объемы, — отметила президент инновационного IT-кластера, ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина

Участники форума отметили: у Новосибирской области есть все предпосылки, чтобы стать базовым регионом в реализации госпрограммы «Цифровая экономика», которую Владимир Путин определил одним из приоритетов развития страны.