Ещё
Форсировать развитие IT-отрасли предложил Андрей Травников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Форсировать развитие IT-отрасли предложил Андрей Травников 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Открытый диалог. Участники форума — руководители крупных компаний и вузов Новосибирской области. Сейчас регион входит в ТОП-5 по качеству кадров в стране. Как отметил руководитель региона Андрей Травников, тандем органов власти и лидеров региона в IT-отрасли необходим для успешного развития.
— Разработки, которые появляются в отрасли, в которой вы работаете, в первую очередь внедрялись на территории нашего региона — в органах власти, в бизнесе, — сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Прогресс в сфере информационных технологий в регионе — это дополнительные рабочие места, развитие науки и вклад в бюджет области. В прошлом году оборот IT-компаний составил почти 115 миллиардов рублей. 10% программного обеспечения в стране разработали именно в Новосибирске.
— 4% участия IT-сектора, IT-компаний в экономике области в формировании регионального валового продукта. Это сопоставимо с участием таких признанных отраслей, о которых всегда упоминают, это и строительство — почти одинаковый вклад в областной бюджет, — сообщил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий НСО Анатолий Дюбанов.
Сейчас на региональном рынке IT-технологий работают почти четыре тысячи компаний. Однако нужны дополнительные специалисты. Руководитель области подчеркнул: важно не только готовить профессионалов, но и создавать стимулы для работы именно у нас.
— Безусловно, потенциал есть. И потенциал как у отрасли региональной экономики. Безусловно, мы способны оказывать услуг и производить продуктов программного обеспечения намного больше, чем сегодня производим. Безусловно, это кадры. Это и профориентация с самого младшего возраста, и повышение качества образования, широкий набор специальностей, — подчеркнул врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Сейчас лидирующие позиции на рынке информационных технологий занимают столичные компании. Однако, по мнению специалистов, Новосибирск имеет гигантский потенциал.
— Если брать всю отрасль IT, 80% — это Москва, 10% примерно –Питер, 5% — Новосибирск, это реальная цифра. По сути, мы занимаем третье место, но это всего лишь 5% от отрасли России. И здесь на самом деле мы можем нарастить объемы, — отметила президент инновационного IT-кластера, ассоциации «СибАкадемСофт»Ирина Травина.
Участники форума отметили: у Новосибирской области есть все предпосылки, чтобы стать базовым регионом в реализации госпрограммы «Цифровая экономика», которую Владимир Путин определил одним из приоритетов развития страны.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Политолог о возвращении Тулеева: это оскорбительно для людей «Мяч на нашей стороне»: Андрей Травников о строительстве метро 17 поселков в зоне риска, Верх-Тулу уже топит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль продолжил безустанное падение221
США готовят новый удар по России693
Россия пригрозила сбивать ракеты США160
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель86
Авиакатастрофа в Хабаровске11
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение