Форум в Красноярске: цифровая экономика и создание нового макрорегиона

Красноярске начался экономический форум. В этом году он собрал делегации из двух десятков стран. Традиционно на площадке презентуют инвестиционные проекты и заключают многомиллионные контракты. Сегодня на повестке дня — цифровая экономика, вопросы поддержки молодых предпринимателей и создание нового макрорегиона — Енисейская Сибирь.

Более 20 стран мира в эти дни будут участвовать в Красноярском экономическом форуме, не говоря уже о российских регионах, большинство из которых здесь представлены. Первая нота форума молодежная, это курс и на далекое, и на ближайшее будущее, ведь в 2019 году Красноярск примет Всемирную зимнюю универсиаду.

Молодые люди отмечают, что они умеют придумывать и даже делать, но не всегда умеют продавать. А еще им не хватает в регионах деловых сообществ и наставников, обмена опытом. Участники постарше обсуждают самые гибкие бизнес-модели.

Например, добычу угля получается сочетать с созданием вспомогательных или побочных производств. В торговле продуктами питания актуальны мягкие франшизы от крупных сетей, которые дают базу мелким предпринимателям, но не лишают их свободы.

Аншлаг на круглом столе «Цифровая экономика и цифровые деньги». Неудивительно, пока обретает форму законопроект о регулировании криптовалют и ICO, вопросы остаются. Звучит предложение потеснить краудфандингом и ICO сферу микрокредитования, которая может быть опасна для потребителя.

Участники форума утверждают, что скоро мы будем работать не просто с голосовыми помощниками, а с виртуальными ассистентами, которые ориентированы только на поиск информации, и делают это лучше человека.

В международном плане обсуждали российско-китайский вектор; сходятся в том, что наиболее интересно экономическое сотрудничество в лесной, пищевой промышленности и логистике.

Обновлённый аэропорт Красноярска претендует на роль транспортного узла международного значения для стран Азии по направлению в Европу и США . Расширение авиационных, железнодорожных, автомобильных перевозок с Китаем , с Монголией имеет большие перспективы, если вспомнить инициативу «Один пояс — один путь».

Китайский дипломат, генеральный консул в Екатеринбурге Гэн Липин подчеркнула, что ее страна открыта для инвестиций и сотрудничества.

"Наша экономика — часть мировой. За последние 10 лет мы переключаемся от экономического роста к социально-экономическому. Мы заинтересованы в привлечении иностранных капиталов и иностранных предприятий", — заявила Гэн Липин.

Туву и Стержневой проект форума — создание макрорегиона Енисейская Сибирь. Он должен экономически объединить соседей — Красноярский край Хакасию . Идея в том, что территории должны не конкурировать между собой, а объединять и координировать производства. Идея может стать частью Стратегии пространственного развития России , ее могут адаптировать к другим смежным регионам.

На пятнадцатом Красноярском экономическом форуме должны подписать инвестиционные соглашения на сумму более 400 млрд долларов. В пятницу состоится пленарное заседание с участием представителей правительства. Горизонт обсуждения — ближайшие шесть лет.