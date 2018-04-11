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В июне в Омске откроют Юбилейный мост
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В июне в Омске откроют Юбилейный мост 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сегодня, 11 апреля, мэр Омска проинспектировал ход ремонта Юбилейного моста. Объект также посетили директор департамента строительства мэрии Илья Трушников, генеральный директор подрядной организации ООО «МостоСтрой-Омск» Игорь Шестаков и главный инженер ОАО «Омский СоюзДоНИИ», осуществляющего строительный контроль, Михаил Быков.
В настоящее время работы по реконструкции моста выполнены на 70%. Частично объект сдадут в эксплуатацию в начале июня 2018 года.
«Хорошо, что все механизмы взаимодействия отлажены. Необходимо точно следовать проектно-сметной документации, соблюдать требования безопасности. Хочется подарить омичам качественно новый объект с точки зрения современной архитектуры, включить его в единый ансамбль с нашей красивой улицей Ленина. Все предпосылки к этому сегодня есть», -заявила мэр Омска Оксана Фадина.
Напомним, стоимость капитального ремонта Юбилейного моста составляет более 330 млн рублей.
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