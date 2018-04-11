Конкурс на достройку железной дороги до Якутска выиграла компания «Железные дороги Якутии» 

ЯКУТСК, 11 апреля. /ТАСС/. Участок железной дороги до Якутска будет достраивать акционерная компания «Железные дороги Якутии», которая выиграла конкурс на строительство после расторжения контракта с прежним генподрядчиком — инжиниринговой корпорацией «Трансстрой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Пусковой комплекс Томмот — Нижний Бестях, строительство которого ведется с 2005 года, планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2012 году. Корпорация «Трансстрой», которая была главным исполнителем строительства пускового комплекса желдороги Томмот — Нижний Бестях (Якутск), в настоящее время проходит процедуру банкротства. Готовность объекта составляет 94%, построено 439 км железнодорожного полотна, возведены более 486 искусственных сооружений, сообщили в минтрансе Якутии.
"Федеральное агентство железнодорожного транспорта определило победителя конкурса на строительство пускового комплекса Томмот — Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск в Республике Саха (Якутия) . Им стало АО «Акционерная компания „Железные дороги Якутии“ с ценовым предложением 1,84 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Ранее глава Якутии Егор Борисов в сентябре 2017 года внес предложение о завершении строительства пускового комплекса Томмот — Нижний Бестях на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ в срок до 1 марта 2018 года принять меры по реализации инвестиционного проекта.
АК «Железные дороги Якутии» является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская — Томмот протяженностью 368 км и перевозчиком грузов на этом участке. С 2014 года осуществляет временную эксплуатацию строящегося участка Томмот — Нижний Бестях. Основными акционерами компании являются ОАО «РЖД», владеющее 49,93% акций общества и Республика Саха (Якутия) в лице министерства имущества и земельных отношений Республики Саха (Якутия) — 43,65%.