В Озерпахе закрыли единственную школу-детсад

Единственное детское образовательное учреждение посёлка Озерпах в Николаевском районе края закрыто на 60 суток, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявили ряд нарушений санитарных норм и правил в Начальной школе — детском саду, в результате чего решением суда деятельность учреждения приостановлена на 60 суток до устранения нарушений.

— Главная трудность — это обеспечить здание канализацией, — поделилась с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель главы администрации Николаевского района Светлана Еремина . — Посёлок-то не канализован. Мы пытались оборудовать здание автономной системой, но установленную в октябре прошлого года ёмкость к зиме. Во время промерзания, выдавил грунт. Благо, внутри здания унитазы, умывальники, водопроводные и канализационные сети смонтированы еще осенью. Думали, летом решить вопрос с ёмкостью. Теперь будем устранять замечания Роспотребнадзора в максимально короткие сроки.

Что касается воспитанников учреждения — 6 школьников будут ездить на спецавтобусе со старшеклассниками в соседний посёлок Оремиф, где учатся озерпахские ученики 5 — 11 классов.

— Родителям дошколят мы тоже предложили доставку ребятишек в Оремиф на школьном автобусе. Но они предпочли оставить детей дома, — уточнила Светлана Еремина. — Как только замечания будут устранены, попытаемся открыть школу-садик в установленном порядке досрочно.

Как сообщила Светлана Еремина, чтобы обеспечить детское учреждение канализацией, понадобиться 3-4 недели. Остальные замечания будут устранены по ходу решения этой глобальной проблемы.