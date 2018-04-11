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В Озерпахе закрыли единственную школу-детсад
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В Озерпахе закрыли единственную школу-детсад 

Хабаровский край сегодня 52 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Единственное детское образовательное учреждение посёлка Озерпах в Николаевском районе края закрыто на 60 суток, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявили ряд нарушений санитарных норм и правил в Начальной школе — детском саду, в результате чего решением суда деятельность учреждения приостановлена на 60 суток до устранения нарушений.
— Главная трудность — это обеспечить здание канализацией, — поделилась с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель главы администрации Николаевского района Светлана Еремина. — Посёлок-то не канализован. Мы пытались оборудовать здание автономной системой, но установленную в октябре прошлого года ёмкость к зиме. Во время промерзания, выдавил грунт. Благо, внутри здания унитазы, умывальники, водопроводные и канализационные сети смонтированы еще осенью. Думали, летом решить вопрос с ёмкостью. Теперь будем устранять замечания Роспотребнадзора в максимально короткие сроки.
Что касается воспитанников учреждения — 6 школьников будут ездить на спецавтобусе со старшеклассниками в соседний посёлок Оремиф, где учатся озерпахские ученики 5 — 11 классов.
— Родителям дошколят мы тоже предложили доставку ребятишек в Оремиф на школьном автобусе. Но они предпочли оставить детей дома, — уточнила Светлана Еремина. — Как только замечания будут устранены, попытаемся открыть школу-садик в установленном порядке досрочно.
Как сообщила Светлана Еремина, чтобы обеспечить детское учреждение канализацией, понадобиться 3-4 недели. Остальные замечания будут устранены по ходу решения этой глобальной проблемы.
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