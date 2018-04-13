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В обслуживающей компании заявили, что упавший в Хабаровске вертолет был допущен к полетам
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В обслуживающей компании заявили, что упавший в Хабаровске вертолет был допущен к полетам 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Разбившийся 11 апреля в Хабаровске вертолет Ми-8 имел действующий сертификат летной годности и проходил все необходимые процедуры. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги».
Вертолет разбился на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске. При ударе о землю он загорелся и разрушился, обломки разлетелись в радиусе 1 км. Погибли шесть членов экипажа. После авиакатастрофы возбудили уголовное дело.
"Ми-8 в Хабаровске имел действующий сертификат летной годности, проходил все регламентные процедуры и был допущен к полетам", — уточнили в пресс-службе.
По данным компании, техническое обслуживание вертолетов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами технической эксплуатации, разработанными производителем. «Проверка Ространснадзора в отношении „ЮТэйр-Инжиниринг“ является стандартной процедурой, которая организуется в рамках отработки всех версий произошедшего», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведет внеплановую проверку «ЮТэйр-Инжиниринг», которая обслуживала вертолет Ми-8. Расследование может начаться уже на следующей неделе после согласования с прокуратурой.
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