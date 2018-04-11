Путин после 2018: нарратив о нации, которая пережила мрачный век

Несколько дней назад Путин одержал победу на президентских выборах, тем самым продлив свои полномочия по управлению Россией еще на шесть лет. По официальной статистике 76,63% избирателей отдали свой голос за Путина. Таким образом, Путин поставил рекорд на президентских выборах (процент полученных голосов в 2004 году составил 71%).

Наступает третье десятилетие XXI века. Во время того, как большинство русских радуются победе Путина, я задаюсь вопросом: «Остался ли у этого народа тот мрачный взгляд на вещи, который преобладал в прошлом веке?»

Практически на протяжении всей холодной войны каждый посол США в Советском Союзе сначала должен был приехать в Принстон, а уже только потом в Москву . Перед окончанием Второй мировой войны Джордж Кеннан написал «Длинную телеграмму», состоящую из восьми тысяч слов, в которой он предложил использовать политику сдерживания по отношению к СССР. За это его считают одним из главных архитекторов холодной войны. Говорят, что Джордж Кеннан рекомендовал послам изучить историю России XVIII-XIX веков. Он считал, что Российская империя и Советский Союз мало чем отличались в политике и культуре. Он также предполагал, что характер народа остался неизменным. Каждый раз Джордж Кеннан на прощанье говорил своим коллегам: «Мир будет меняться, а Россия — никогда».

Виды Москвы

Постоянное опасение за национальную безопасность

Мир скован территориальными границами, поэтому Ленин сравнивал нашу палнету с «осажденным замком». Хэлфорд Джон Маккиндер в книге «Географическая ось истории» писал, что реки России впадают либо в соленые озера, либо в Северный Ледовитый океан. Такое географическое положение не идет на пользу торговым связям России. Со времен Петра Великого Россия на протяжении нескольких веков боролась за выход к Балтийскому и Черному морям с целью «прорубить окно в Европу» и выйти из тяжелого положения, которое охватывало такую большую территорию.

В 1814 году, когда русская армия во главе с императором Александром Первым триумфально вошла Париж, русский народ впервые почувствовал свою несокрушимую мощь. На протяжении следующих 200 лет Россия ни перед кем не будет испытывать страха и будет заслужено считать себя одной из самых сильнейших держав в мире. Нет ничего удивительного в том, что Россия из феодально-крепостнического общества старалась сразу перейти в коммунистическое общество. Вполне естественно, что перед лицом катастрофы массы проявляют всю свою силу. Именно эта мощь и помогла русскому народу успешно противостоять Наполеону и Гитлеру. Эта сила объединила все русское общество. С ее помощью Россия успешно расширяла свои территории и никогда их не теряла. Первый министр иностранных дел постсоветской России Андрей Козырев заявил, что Россия определенно великая держава.

Русский народ отличается от других тем, что никогда не надеялся на божескую милость, а, наоборот, самостоятельно разрабатывал стратегии, размышлял о своих последующих действиях и никогда не доверял другим странам. Россия обладает огромной военной мощью, однако каждый раз, когда Россия оказывается в затруднительном положении, русских начинают терзать сомнения, и они сбиваются со своего намеченного курса. На протяжении всей истории Россия всегда беспокоилась о национальной безопасности страны. Однако, чем больше проявлялось это чувство страха, тем больше русский народ старался расширить свои территории за счет соседних государств. Русские стоят на своей и границе и пристально наблюдают за народами других стран. В 1946 году Джордж Кеннан в «Длинной телеграмме» связывал действия Советского Союза именно с этой чертой русского народа. Он считал, что эта концепция поведения находится в подсознании русского народа.

Это время практически полностью совпадает с восстановлением России. А на другой стороне океана США взяли за основу теорию исключительности, которая гласит, что американский народ был избран самим Богом. Поэтому США выбрали совершенно другую стратегию. Джон Уинтроп во время известного путешествия на корабле «Мэйфлауэр» выразил идею исключительности американского народа в виде образа «Города на холме». В этих диких местах, где первым американцам пришлось испытать одиночество и тяжелый труд первооткрывателей, они искали утешения в Боге. Франсис Хиггинсон в своей работе «Новоанглийское поселение» писал: «С нами Бог — вот наше главное спасение и утешение».

Первый урожай переселенцев в штате Массачусетс оказался очень богатым. Хорошие жизненные условия на этой обширной территории давали незабываемое чувство безопасности. Спустя сто лет это чувство безопасности начало ассоциироваться с Америкой, а впоследствии Дэниел Джозеф Бурстин дал ему точное определение. Во время двух мировых войн президенты США Вильсон и Рузвельт мечтали о спасении целого мира. Они также страстно желали с помощью пуританства изменить этот мир в лучшую сторону. Тогда никто и не мог подумать, что это желание изменить мир пройдет через всю Европу и столкнется с чувством опасения русских за свою национальную безопасность.

После окончания Второй мировой войны, это столкновение перешло и во вторую половину XX века. Оно вылилось в длительное противостояние идеологий, моральных принципов и могущества. В итоге оптимизм Фрэнсиса Фукуямы смог победить проклятье Освальда Шпенглера, который пророчил конец западной культуры. Однако не стоит забывать, что XX век закончился геополитической катастрофой, а именно распадом Советского Союза. В начале книге Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» написано, что реализм уже нереалистичен, реализм был приемлем только в международной политике прошлого века, где преобладал пессимизм.

В конечном счете этот век стал полной катастрофой для Советского Союза.

Продолжение следует