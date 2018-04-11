Браконьерством в «Бажовских местах» заинтересовалась полиция

Александр Кузнецов. Полиция организовала проверку после статьи "Уралинформбюро" о незаконной охоте в природном парке «Бажовские места» (Сысертский район), где, предположительно, был замечен директор департамента по охране животного мира Свердловской области

"История, о которой идет речь, произошла около двух недель назад. Сотрудники ОВД Сысерти получили оперативную информацию о том, что на подведомственной территории, возможно, ведется незаконная охота. Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии выехали для проверки информации в указанный квадрат. Там они обнаружили большую группу вооруженных охотников. Также были найдены доказательства отстрела диких животных.

Этот факт был официально задокументирован, по нему в настоящее время проводится проверка. Однако однозначно утверждать, что имело место браконьерство, преждевременно. Дело в том, что представители департамента по охране животного мира заверили, что в ближайшее время предоставят в органы внутренних дел официальную документацию, которая разрешала производить отстрел волков. Когда эти документы поступят в полицию, они будут тщательно проанализированы, а потом будет принято соответствующее процессуальное решение", — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

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Также к расследованию инцидента подключились прокуроры.

Прокуратура организовала проверку данного факта. Кроме того, мы взяли на контроль доследственную проверку, которую проводит полиция", — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель регионального надзорного ведомства Марина Канатова

Как ранее писало агентство, в конце марта в парке «Бажовские места» группа охотников застрелила двух волков. На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении «Уралинформбюро», запечатлены люди, весьма похожие на чиновников — директора охотничьего департамента Александра Кузнецова и инспектора охотничьего департамента по Сысертскому городскому округу Андрея Сакулина.