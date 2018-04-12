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Авторами фальшивого порно с Хиллари Клинтон и «черным парнем» назвали россиян
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Авторами фальшивого порно с Хиллари Клинтон и «черным парнем» назвали россиян 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Фейковые порноролики с участием бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон могли быть созданы и распространены пользователями из России. Об этом сообщают источники NBC News.
Предполагается, что видео под названием «Слитый секс-ролик Хиллари Клинтон с черным парнем» был создан российским Агентством интернет-исследований, которое неоднократно обвинялось во влиянии на американский электорат через соцсети.
Запись распространялась через аккаунты Reddit, а также на порносайтах SpankBang и PornHub. Сейчас крупнейший американский имиджборд заблокировал 944 аккаунта, авторов которых обвинили в «выполнении заказа агентства».
Наибольший интерес журналистов вызвал аккаунт под названием Rubinjer на международном сервисе Reddit. Он активно продвигался и зарабатывал «карму» во время предвыборной гонки 2016 года в Америке. Перед президентскими выборами владелец профиля опубликовал фрагмент записи в крупнейшем про-трамповском сообществе The_Donald, а затем в других, менее известных. Эти посты и ссылка на полное видео были удалены, однако на PornHub оно все еще доступно (количество просмотров достигает 250 тысяч).
Издание отмечает, что доказательством связи ряда аккаунтов с российским Агентством интернет-исследований является спад их активности: большая часть была удалена после президентских выборов в США, а наиболее известные и популярные перестали обновлять свои публикации весной 2017 года.
В октябре 2016 года неизвестные хакеры опубликовали порноснимки в статье в Википедии, посвященной личности Клинтон. Злоумышленники сопроводили изображения призывом голосовать за Дональда Трампа.
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