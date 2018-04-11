Крым отмечает День Конституции Республики

Госсовет РК торжественно принял документ 11 апреля 2014 года — после воссоединения полуострова с Россией . На следующий день текст Конституции был опубликован в официальной газете Государственного Совета "Крымские известия" и вступил в силу со дня официального опубликования. Принятие этого документа завершило процесс вхождения Крыма в состав Российской Федерации на законодательном уровне.

В документе указывается, что Республика Крым является правовым и демократическим государством в составе Российской Федерации, территория Республики является неотъемлемой частью территории РФ. Конституция устанавливает на территории Крыма три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский.

По случаю годовщины принятия Конституции РК запланирован ряд мероприятий в городах и районах Крыма. В пресс-службе крымского правительства сообщили, что в общеобразовательных учреждениях, профессиональных организациях проведут единый урок «Я и закон», уроки экологических знаний, массовые акции и флешмобы, направленные на популяризацию государственных символов Республики.

"В общедоступных библиотеках, музеях состоятся выставки, беседы и другие мероприятия, посвященные празднику. В культурно-досуговых учреждениях покажут театрализованные и концертные программы. В учреждениях образования в сфере культуры и искусств пройдут лекции, кураторские часы, выставки, встречи с общественными деятелями, депутатами Государственного Совета РК. Также откроется выставка архивных документов ко Дню Конституции Республики", — рассказали в Совете министров.

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Кроме того, в среду в 11.00 Мининформ проведет в Симферополе на пересечении улиц Карла Маркса и Александра Пушкина ежегодную акцию по бесплатной раздаче печатной версии Конституции Крыма, изданной на трех государственных языках Республики. Акция организована вместе с представителями Крымской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».