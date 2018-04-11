Муравленко вновь стал лидером по собираемости взносов на капремонт

На Ямале средняя собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с января по март составила 91%. С начала действия региональной программы капремонта этот показатель в автономном округе — 87%.

На первом месте с 95% находится город Муравленко , который на один процент обошёл Ноябрьск — традиционного лидера по собираемости взносов. У самого южного города Ямала 94%. Замыкает тройку муниципалитетов с высокой платёжной дисциплиной Лабытнанги — 93%. Также с превышением планки среднеокружного показателя к апрелю вышли Салехард и Губкинский — 91% и 88% соответственно.

«Своевременно уплаченные взносы являются гарантией исполнения работ по капитальному ремонту в полном объёме, — подчёркнул директор окружного Фонда капитального ремонта Андрей Касьяненко . — Мы заверяем, средства, уплаченные собственниками в качестве взносов, все до копейки идут исключительно и только на капитальные ремонты. Использование денег на иные цели, в том числе на оплату труда сотрудников и административно-хозяйственные расходов фонда, запрещено».

В 2018 году на Ямале запланированы различные виды работ по капремонту общего имущества в 232 многоквартирных домах. Планируемый объём финансирования работ составляет 968,5 млн рублей, в том числе финансируемых за счёт средств фонда капитального ремонта 942,2 млн рублей, за счёт окружного и муниципальных бюджетов 26,3 млн рублей.