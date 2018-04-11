Как чекисты выманивали в СССР белых эмигрантов для расправы

Советские спецслужбы вели напряжённую борьбу с белогвардейской эмиграцией для предупреждения и пресечения любых антисоветских действий с её стороны. Это была и пропаганда с целью сделать некоторые слои эмиграции лояльными к СССР, и агентурная деятельность, чтобы быть в курсе планируемых акций, и физическое устранение наиболее опасных лидеров. Для этого последнего спецслужбы часто прибегали к методу провокаций с целью выманить требуемого человека из эмиграции в СССР и здесь его ликвидировать. Расскажем о некоторых наиболее громких «похищениях» ОГПУ—НКВД в таком роде.

Муроме, До революции — руководитель террористической организации партии социалистов-революционеров ( эсеров ). В 1917 году при Временном правительстве — товарищ военного министра. После Октябрьского переворота приступил к созданию подпольной организации «Союз защиты Родины и свободы», подготовившей в июле 1918 года ряд восстаний в Ярославле Рыбинске и других городах Центрально-промышленного региона России . Восстания были разгромлены. Савинков не прекращал подпольную борьбу против власти большевиков, но в 1920 году был вынужден эмигрировать окончательно.

За границей Савинков восстановил «Союз защиты Родины и свободы». Он не блокировался с большинством эмиграции, так как занимал республиканские и умеренно-социалистические позиции. В то же время не объединялся он и с большинством эсеров и меньшевиков, так как считал, что большевизм может быть свергнут только насильственно. С целью обезвредить Савинкова ОГПУ разработало операцию «Синдикат-2». В 1922 году чекистам удалось взять связного Савинкова, направлявшегося в советскую Россию для организации подполья. Под угрозой расстрела связной согласился быть провокатором. ОГПУ направило в Польшу , где жил Савинков, курьера якобы от савинковского связного с сообщением, будто ему удалось установить контакт с крупной подпольной организацией, готовящей свержение советской власти. Ей якобы был нужен только опытный руководитель в лице Савинкова. [С-BLOCK]

Савинков был опытным подпольщиком и не поверил сразу. Однако чекисты тоже были не лыком шиты и, в конце концов, их эмиссарам удалось перехитрить Савинкова. Тот в августе 1924 года нелегально прибыл в СССР и был арестован в Минске агентами ОГПУ. Вскоре суд приговорил его к расстрелу, заменённому, однако, Президиумом ЦИК СССР на 10-летнее заключение. В тюрьме Савинкову было предоставлено отдельное комфортабельное помещение. Любимой женщине было разрешено навещать его и оставаться с ним. 7 мая 1925 года Савинков погиб. По официальной версии он покончил с собой, выбросившись в окно с 5-го этажа. Есть версия, что Савинков был убит конвоирами.

Русский Общевоинский Союз (РОВС)

Это была самая авторитетная военная организация белой эмиграции, объединявшая значительную часть офицерства. В РОВСе сохранялась традиционная русская военная иерархия, производство в чины, имелись военно-учебные заведения для молодёжи и т.д. Своей главной задачей РОВС считал подготовку к тому моменту, когда его члены смогут произвести военную интервенцию в СССР с целью свержения большевиков. Первым председателем РОВС был генерал П. Н. Врангель. После его смерти в 1928 году организацию возглавил генерал А. П. Кутепов.

26 января 1930 года генерал, прогуливаясь по улице Парижа, таинственно исчез. Ветеран советских спецслужб генерал П. А. Судоплатов в мемуарах утверждал, что Кутепова остановили два агента ОГПУ, переодетые французскими полицейскими, под предлогом проверки документов и попытались похитить его, затолкав в машину. Кутепов оказал сопротивление и скончался якобы от сердечного приступа. Согласно версии писателя С. Ю. Рыбаса, Кутепов был тайно захоронен после этого в каком-то частном саду. Журналист Л. Млечин утверждает, будто Кутепов скончался на пароходе по пути из Марселя Новороссийск . [С-BLOCK]

22 сентября 1937 года агенты НКВД организовали похищение преемника Кутепова — генерала Е. К. Миллера. Миллер был заманён на встречу якобы с германскими дипломатами генералом Н. В. Скоблиным — чекистским агентом, которого НКВД хотел провести на место Миллера. Миллер был доставлен в СССР, однако планы продвижения своего человека на пост председателя РОВС чекистам пришлось оставить — Миллер успел сообщить соратникам, кто организовал ему «встречу», и Скоблин был разоблачён. Миллера доставили на советском пароходе в СССР, где он был приговорён к расстрелу и казнён 11 мая 1939 года.

Во время революции ему было всего десять лет, поэтому активного участия в тех событиях не принимал. Однако в 1925 году бежал из СССР на территорию Китая , в Маньчжурию (жил до этого в Благовещенске на Амуре). В эмиграции примкнул к одной из боевых белогвардейских организаций, а затем, увлекшись, как и многие в то время, идеологией итальянского фашизма, создал свою «Всероссийскую фашистскую партию» (позднее — «Российский фашистский союз», РФС ), бессменным «вождём» которой являлся до 1943 года. РФС стал одной из самых массовых политических организаций русской эмиграции, насчитывавшей более 30 000 членов в пяти частях света. [С-BLOCK]

Родзаевский возлагал надежды на военную интервенцию Германии Японии в СССР и активно сотрудничал с японской разведкой, встречался даже с деятелями правительства микадо. Это, впрочем, не спасло его от временного ареста японцами в 1943 году по подозрению в шпионаже в пользу СССР и от запрета его организации. Перед занятием советскими войсками Маньчжурии в августе 1945 года Родзаевский уехал в Шанхай . Здесь, переживая разочарование во всей своей предыдущей деятельности, написал покаянные письма Сталину и командующему Забайкальского фронта Р. Я. Малиновскому, попытался войти в контакт с НКВД, что ему вскоре и удалось. Родзаевский сравнивал Сталина с русскими самодержцами, возвеличившими державу. Советские агенты посулили Родзаевскому возможность, не опасаясь преследования, вернуться в СССР и получить работу на поприще патриотической пропаганды. В начале октября 1945 года Родзаевский получил убежище на территории посольства СССР в Пекине, а 25 октября вылетел в Москву , где, однако, был тут же арестован.

Родзаевский был обвинён в работе на японскую разведку вместе с целой группой белоэмигрантов из Китая во главе с бывшим забайкальским атаманом Г. М. Семёновым. Все они были захвачены в ходе спецоперации СМЕРШа в августе 1945 года на территории Маньчжурии, и только Родзаевский был выманен в СССР обещаниями амнистии за прежние дела. Необходимо заметить, что Родзаевский участия в Гражданской войне не принимал, а члены его организации не занимались диверсионно-террористической деятельностью на территории СССР. Тем не менее, в августе 1946 года Родзаевский, вместе с остальными подсудимыми по данному делу, был приговорён к смертной казни и расстрелян.