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Жителям Приморья расскажут об уникальных системах космической связи
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Жителям Приморья расскажут об уникальных системах космической связи 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
В пятницу, 13 апреля, в России отметят День космонавтики. В честь знаменательной даты на страницах проекта «Гордость Приморья» подробнее расскажут об уникальных системах космического мониторинга и связи.
Как сообщили в департаменте информационной политики, в частности, жители края смогут больше узнать о функционале антенны, установленной в Октябрьском районе.
«Это «П-2500» — одна из самых больших антенн в мире, сигнал c которой может быть отправлен в любую точку солнечной системы. Вместе с целым комплексом она обеспечивает связь с объектами в космосе. Восточный центр дальней космической связи, в состав которого входит «П-2500» — проводник между Центром управления полетов и МКС. Из Москвы сюда поступают команды, которые центр по космической связи передает на орбиту. Центр управляет движением «Прогрессов» — космических грузовиков, проводит корректировку орбит спутников и выполняет массу других задач, в том числе и научных», — сообщили в ведомстве.
Более подробно узнать о работе комплекса и других космических систем жители края могут на страницах проекта «Гордость Приморья» в социальных сетях — «Вконтакте», «Однокласники», «Инстаграм» и «Фейсбук» в преддверии Дня космонавтики.
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