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Екатеринбург отправит в армию меньше тысячи человек
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Екатеринбург отправит в армию меньше тысячи человек 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Из Екатеринбурга нынешней весной на службу в армию должны отправится 860 человек. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Очередная призывная кампания стартовала 1 апреля. Накануне в мэрии под председательством первого вице-мэра Алексея Кожемяко состоялось посвященное этому рабочее совещание. Его участники обсудили ряд вопросов, касающихся организации работы районных военных комиссариатов и их взаимодействия с другими органами власти.
В целом по России в ряды вооруженных сил этой весной, как ожидается, отправятся порядка 128 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
Год назад из уральской столицы было призвано свыше тысячи человек. Ранее по теме: Полковник ЦВО назвал легальный способ «откосить» от армии
Уралинформбюро: последние новости
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